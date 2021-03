Wissenschaftler der TU Berlin arbeiten gemeinsam mit anderen Forschungsinstitutionen und Partnern aus den Bereichen Logistik, Systemtechnik, Software, Automobiltechnik und Energie am Projekt eHaul. Das Ziel: Eine automatisierte Batteriewechselstation für schwere elektrische Lkw. Das Vorhaben mit einem Volumen von rund 6,5 Millionen Euro wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie aus Eigenmitteln der Partner finanziert.

Energetische Optimierung von elektrischen Fahrzeugen ist das Schwerpunktthema der Forschung von Prof. Dr. Stefanie Marker. Mit dem neuen Projekt nimmt sie sich schwere Sattelzüge mit bis zu 40 Tonnen Gesamtgewicht vor. „Leider gibt es in dem Bereich noch nicht sehr viele elektrische Fahrzeuge im Einsatz, da diese in der Regel nur auf direkte Nachfrage angefertigt werden. Trotzdem ist es besonders sinnvoll, gerade auch in diesem Fahrzeugsegment die Möglichkeiten der Elektrifizierung der Flotte zu testen“, so Marker.

Die meisten dieser großen Lkw werden auf Distanzen eingesetzt, die sich nicht mit einer Batterieladung bewältigen lassen. „Aber die Speditionen haben auch keine Zeit, stundenlang auf das Aufladen einer Batterie zu warten“, erklärt Marker. Abhilfe schaffen könnte ein Netzwerk aus Batteriewechselstationen, die die Lastwagen anfahren können. Dort wird eine geladene Batterie eingesetzt und weiter geht es. Auf den ersten Blick sei das eine simple Lösung – „in der Realität fehlt aber vor allem eine Machbarkeitsstudie“, sagt eHaul-Projektleiter Jens-Olav Jerratsch.

Praxistests mit Spediteuren

Im Rahmen des neuen, über drei Jahre bis Ende September 2023 laufenden Projekts hat das Konsortium zwei elektrifizierte Lkw in Auftrag gegeben, die anschließend von zwei Logistikunternehmen im Regelbetrieb genutzt werden. Zusätzlich wird eine Batteriewechselstation im Süden Berlins aufgebaut, die über ein Jahr lang von den Spediteuren im Rahmen ihres Lieferbetriebs angefahren werden kann. Nach der Ankunft in der Station wird die entleerte Batterie von einem im Projekt entwickelten Wechselroboter aus dem Fahrzeug entnommen und gegen eine vollgeladene Batterie getauscht. Dies soll in wenigen Minuten ablaufen, damit lange Ladepausen entfallen.

„Die beiden Fahrzeuge werden mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, die im Rahmen des regulären Betriebes Daten aufnehmen, die den Energieverbrauch der Fahrzeuge beeinflussen: Energieverbrauch des Antriebs, die Beladung, das Wetter, das Höhenprofil der Route, den Nebenverbrauch wie Klimatisierung der Fahrer*innenkabine, aber auch die Energie, die verbraucht wird, um Laderaumtemperaturen sicherzustellen“, so Marker. „Im Praxistest wollen wir dann ermitteln, ob große Wechselbatterie-eLkw mit bis zu 40 Tonnen tatsächlich eine sinnvolle Alternative auch im Bereich von Tagestouren über 300 Kilometer sind.“

Eine weitere Möglichkeit für rein batteriebetriebene Lkw ist eine Schnellladefunktion, wie sie auch von Pkw genutzt wird. Ein deutsches Konsortium entwickelt dafür bereits einen neuen Standard. Jerratsch sieht das Schnellladen von Lkw skeptisch: Zum einen würde es eine sehr hohe Ladeleistung bedeuten – „also eigentlich ein Kraftwerk neben der Ladestation – wenn man bedenkt, dass im Regelbetrieb mehrere Lkw gleichzeitig geladen werden müssten“, meint der eHaul-Leiter. Zum anderen wirke sich das Schnellladen negativ auf die Lebensdauer der Batterien aus.

„Der Aufbau eines Netzwerks an Batterieladestationen könnte eine sinnvolle Alternative sein. Aber auch dieser Ansatz birgt natürlich Herausforderungen: So werden wir uns damit beschäftigen, wie die Batterien am Lkw zu befestigen und kontaktieren sind, damit sie schnell und unkompliziert gewechselt werden können“, merkt Jerratsch an. Langfristig stelle eine Standardisierung der Wechselbatterien eine weitere Herausforderung dar, damit der modulare Austausch auch in größerem Maßstab wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Das sei allerdings bei Lkw aufgrund der eingeschränkten Modellvielfalt ein geringeres Problem als beim Pkw.

„Im Rahmen des Projektes interessieren uns neben den technischen und den Energieverbrauchsdaten aber auch die Wirtschaftlichkeit: Wie muss ein System gestaltet werden, damit es wirtschaftlich ist und eine echte Alternative für die Logistikbranche“, fast Stefanie Marker die Aufgabenstellung von eHaul zusammen.