Die Ladeinfrastruktur für elektrische Pkw wächst zunehmend. Für die ebenfalls von der Branche vorangetriebene Elektrifizierung des Lkw-Verkehrs sind die derzeit entstehenden Strom-Tankstellen nicht geeignet. Ein branchenübergreifendes Konsortium unter Schirmherrschaft des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA) will den Aufbau der nötigen Ladepunkte forcieren, dazu wurde nun ein Förderantrag zum „Megawattladen“ für Nutzfahrzeuge gestellt.

Die beim Bundesverkehrsministerium eingereichten Anträge werden in einem sogenannten beschleunigten Bewilligungsverfahren bearbeitet, das dem aktuellen Handlungsbedarf zur Elektrifizierung im Fernverkehr Rechnung tragen soll. Ziel des Projektes „Hochleistungsladen im Lkw-Fernverkehr“ (HoLa) sind Planung, Errichtung und Betrieb einer Hochleistungs-Ladeinfrastruktur für batterieelektrischen Lkw-Fernverkehr. Dies erfolgt an einer Demonstrationsstrecke zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet. In dem Projekt sollen zudem Forschungsfragen rund um den späteren flächendeckenden Ausbau von „Hochleistungs-Ladeparks“ in Deutschland behandelt und eine Blaupause für die Ausgestaltung von Ladestandorten erstellt werden.

Konkret sollen im HoLa-Projekt an vier Standorten entlang der Bundesautobahn A2 zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet je zwei Hochleistungs-Ladepunkte mit dem sogenannten Megawatt Charging System (MCS) aufgebaut, betrieben und im Logistikbetrieb angewandt werden. In einer ersten Phase werden Standorte zunächst mit Lkw-Ladepunkten nach dem verbreiteten Schnellladestandard CCS geplant und errichtet, bevor in der zweiten Phase die Installation und Inbetriebnahme des MCS-Systems erfolgen. Dadurch werde das Megawattladen für den Schwerlastfernverkehr ermöglicht, kündigte der VDA an. Die Auswahl der Ladestandorte falle hierbei auf Autobahn-Raststätten sowie Logistikzentren und Betriebshöfe, um unterschiedliche Anwendungsfälle zu berücksichtigen und bewerten zu können.

16 Partner

Das vom VDA geführte Konsortium umfasst 16 Partner aus Industrie und Forschung. Dabei übernehmen das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI die Konsortialführung und, als Konsortialpartner, die Technologieberatung P3 Automotive die Projektleitung. Weitere Konsortialpartner sind der Energiekonzern EnBW als Betreiber der Ladestandorte sowie die Ladeinfrastruktur-Lieferanten ABB, Heliox und Siemens. Konzeption, Bereitstellung und Betrieb der Fahrzeuge verantworten die Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, die zu Volkswagens Traton Group zählenden Marken MAN und Scania sowie Volvo Trucks.

Die Umsetzung von HoLa wird unter anderem auch vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, der Universität Stuttgart, der Bauhaus-Universität Weimar und den Technischen Universitäten Berlin und Dortmund begleitet. Dies diene dazu, ausreichend Erkenntnisse gewinnen und nutzen zu können, um die Basis für den deutschlandweiten Einsatz und die Standardisierung des Megawattladens zu schaffen, heißt es. Zu den Partnern gehören außerdem die E.DIS Netz GmbH, Ionity, Meyer & Meyer, Tank&Rast sowie die Netze BW GmbH.

Aufgrund langer Vorlaufzeiten bei der Genehmigung von Ladestandorten sei ein kurzfristiger Projektstart wichtig, um Erkenntnisse für einen landesweiten Ladenetzaufbau zu gewinnen und durch den Aufbau und Betrieb von Prototypen-Technologie die Risiken bei der Einführung zu reduzieren, betont der VDA. Zudem setze HoLa einen Schwerpunkt auf einen Machbarkeitsnachweis für den batterieelektrischen Betrieb bei schweren Nutzfahrzeugen auf definierten Routen.

Laut dem VDA setzt sich Deutschland mit dem Vorhaben international an die Spitze der Technologieentwicklung und wird aus heutiger Sicht die weltweit erste Demonstrationsstrecke in Betrieb nehmen. In der Planung wird von einer Projektlaufzeit von dreieinhalb Jahren ausgegangen, mit der Aufnahme des Realbetriebes in der Logistik im Herbst 2023. Damit sollen rechtzeitig die Weichen für die Erfüllung der gesetzlichen CO2-Anforderungen im Jahr 2025 gestellt werden.