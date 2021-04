Renaults Günstig-Tochter Dacia hat neue Bilder seines ersten Elektroautos Spring veröffentlicht und bekräftigt, dass Modell im Herbst in Deutschland einzuführen. Das kleine Stadt-SUV wird mit einem „unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis“ beworben. Hierzulande wird das Modell später zum Basispreis von 20.490 Euro erhältlich sein, abzüglich der von Bund und Hersteller gewährten „Umweltbonus“-Förderung von 9570 Euro liegt der Preis dann bei 10.920 Euro.

Am Anfang wird der Spring hierzulande zunächst in der Ausstattung „Comfort Plus“ ab 21.790 Euro ausgeliefert. Im Preis enthalten sind unter anderem Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Seitenairbags vorne und Windowbags für vorne und hinten, Notbremsassistent, Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, LED-Tagfahrlicht, Bordcomputer mit 3,5-Zoll-TFT-Display, Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera, 7-Zoll-Touchscreen-Display, Navigationssystem und Smartphone-Integration sowie ein Typ2-Ladekabel.

Der 3,73 Meter lange und 1,58 Meter breite Spring hat eine Batteriekapazität von 27,4 kWh, geladen werden kann er mit Gleich- sowie Wechselstrom mit bis 30 kW. Für die maximale Ladegeschwindigkeit ist ein CCS-Anschluss erforderlich, der 600 Euro Aufpreis kostet. Die Lithium-Ionen-Batterie erlaubt im praxisnahen WLTP-Testzyklus eine Reichweite von 230 Kilometern. Für die Fahrbatterie gibt es 8 Jahre oder 120.000 Kilometer Garantie. Der vorne verbaute Elektromotor des Spring kommt auf eine Leistung von 33 kW (44 PS). Von 0 bis 100 km/h geht es in rund 19 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 125 km/h. Der Stromverbrauch wird mit kombiniert 13,9 kWh/100 km angegeben. Für Einkäufe und Gepäck stehen 270 Liter Kofferraumvolumen bereit.

Auf den europäischen Straßen wird der Spring schon ab diesem Frühjahr zu sehen sein, da Dacia ihn zuerst an Carsharing-Unternehmen übergibt. Vor Kurzem wurden die ersten Fahrzeuge an den französischen Autovermieter E.Leclerc ausgeliefert. Der neue Dacia-Stromer steht künftig in landesweit 510 Stationen des Unternehmens als Mietwagen zur Verfügung. Bis Jahresmitte sollen rund 3000 Spring in der Flotte von E.Leclerc sein. In Deutschland soll die jetzt in Frankreich als Mietwagen gestartete Business-Version bereits vor der offiziellen Markteinführung im Herbst für Probefahrten bei teilnehmenden Dacia-Partnern in Deutschland bereitstehen.

Der Spring basiert auf dem seit 2019 in China eingeführten Renault K-ZE, in Europa wird die Baureihe von Dacia vertrieben. In China gibt es das Fahrzeug für umgerechnet unter 10.000 Euro. In anderen europäischen Ländern kostet der Spring wesentlich mehr, jedoch teils deutlich weniger als hierzulande. Eine offizielle Stellungnahme zu der Preispolitik gibt es nicht.