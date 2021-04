Der Energiekonzern EnBW plant einen neuen Flagship-Ladepark am Kamener Kreuz in Nordrhein-Westfalen. Mit 52 Ladepunkten soll der Standort der größte öffentliche Schnellladepark Europas für E-Autos aller Marken werden. Die verwendeten HPC-Ladepunkte (High Power Charger) werden über eine Leistung von bis zu 300 Kilowatt verfügen. Kompatible Elektroautos können damit in fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite laden.

„Der Standort in Kamen ist der nächste Schritt beim Schnellladen, nachdem wir seit mehr als einem Jahr im Schnitt täglich einen neuen Schnellladestandort in Betrieb nehmen. Er zeigt, wie das Laden heute und in Zukunft einfach und schnell funktioniert“, so Timo Sillober von der EnBW. Der neue Schnellladepark soll im vierten Quartal dieses Jahres in Betrieb gehen.

Direkt an der Ausfahrt Kamen am Kamener-Kreuz gelegen, befindet sich der Standort an einer hochfrequentierten Fernverkehrsader in der Metropolregion Rhein-Ruhr. In unmittelbarer Umgebung befinden sich Restaurants und Einkaufsgeschäfte. Die Ladesäulen sind überdacht und beleuchtet konzipiert. Eine Photovoltaik-Anlage versorgt den Standort mit einer Leistung von bis zu 120 Kilowatt mit Ökostrom und speist überschüssige Energie in das örtliche Netz ein. Zudem gibt es vor Ort eine Toilette – damit komme die EnBW einem vielfach geäußerten Kundenwunsch nach.

„Der Standort in Kamen zeigt die Qualität und den Fortschritt beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland“, sagt Sillober. „Wo heute noch eine grüne Wiese ist, werden in rund einem halben Jahr über 50 Autos gleichzeitig schnellladen können. Mit unserem konsequenten Ausbau der öffentlichen Schnellladeinfrastruktur treiben wir die Mobilitätswende in Deutschland mit Nachdruck voran.“

Bis 2025 will die EnBW bundesweit 2500 Schnellladestandorte betreiben. „Das sind mehr Standorte als es bei Deutschlands führenden Mineralölunternehmen jeweils Tankstellen gibt“, betont das Energieunternehmen. Allein seit Anfang 2020 habe man bundesweit 13 große Schnellladeparks und mehr als 350 Schnellladestandorte vor allem im urbanen und suburbanen Raum fertiggestellt. Zusätzlich seien 50 Großstandorte in Realisierung und Projektierung und weitere 300 bis 400 kleinere Schnellladestandorte geplant.