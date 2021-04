Der Volkswagen-Konzern will in Zukunft zum größten Teil einheitliche Batteriezellen einsetzen, die Tochter Porsche treibt für ihre Sportwagen aber auch eigene Akku-Technologie voran. Die Zuffenhausener sehen dazu den Bau einer Fabrik in Deutschland vor.

„Die Batteriezellen sind eine Kerntechnologie für die deutsche Autoindustrie, die wir auch im eigenen Land haben müssen. In der Entwicklung und in der Fertigung. Porsche möchte dabei eine Pionierrolle einnehmen“, sagte Porsche-Chef Oliver Blume im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). Bislang setzen die hiesigen Autohersteller auf Batterielieferanten aus Asien.

Die geplante Batteriezellen-Fabrik von Porsche soll im schwäbischen Tübingen entstehen. Das Unternehmen wolle zeigen, dass man Batteriezellen in einem Hochlohnland wie Baden-Württemberg fertigen kann, so Blume. Porsche werde Batteriezellen vom Volkswagen-Konzern beziehen, es gebe aber auch ein Segment für Hochleistungszellen. „Genauso wie wir Hochleistungs-Verbrennungsmotoren entwickelt haben, wollen wir jetzt bei den Hochleistungsbatterien ganz vorn sein“, erklärte der Firmenchef.

Volkswagen errichtet in den nächsten Jahren am Standort Salzgitter in Niedersachsen eine Fabrik für Batteriezellen und kooperiert dazu mit dem schwedischen Startup Northvolt. Der Konzern will damit die Komplexität und Kosten der Batterie senken und seinen Bedarf an Batteriezellen über 2025 hinaus absichern. Allein in Europa sollen bis Ende des Jahrzehnts sechs „Gigafabriken“ mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden (GWh) entstehen. Die neuen Akkus sollen konzernweit eingesetzt werden.

Für seine eigene Batteriefertigung hat Porsche ursprünglich die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens namens Cellforce mit der Stuttgarter Beratungsgesellschaft P3 Group und dem Startup Custom Cells aus Itzehoe angepeilt. Die Anmeldung dazu beim Bundeskartellamt wurde laut der FAS. Mitte April jedoch zurückgezogen. Zum Stand der Gespräche wollte sich Porsche nicht äußern. Für seine Akku-Pläne hofft das Unternehmen auf finanzielle Unterstützung von der Bundesregierung, die den Aufbau einer heimischen Batteriezellen-Industrie umfangreich fördert.

Porsche positioniert sich zusammen mit Audi als Vorreiter bei Technologien für besonders hochwertige und leistungsstarke Elektroautos. Dazu ist auch eine neue Plattform in Arbeit und mehrere neue Modelle angedacht. Der schwäbische Sportwagenbauer hat zudem kürzlich seine Beteiligung am kroatischen E-Auto-Spezialisten Rimac aufgestockt. Bis Ende des Jahrzehnts will Porsche 80 Prozent des Absatzes mit voll- oder teilelektrischen Autos realisieren.