Der 2020 von Seat gekommene neue Chef der Renault-Gruppe Luca de Meo hat Anfang des Jahres seinen Strategieplan „Renaulution“ präsentiert. Er will damit die nachhaltige Profitabilität des Unternehmens sichern und den CO2-Fußabdruck des Konzerns auf null reduzieren. Bei der Hauptversammlung gab er nun neue Ziele für den Stromer-Anteil der französischen Marke in Europa aus.

Renault will bei Autos mit Elektroantrieb Spitzenreiter in Europa sein. „Die Marke Renault hat den Ehrgeiz, den Mix in Europa zu haben, der am grünsten ist (…)“, sagte Luca de Meo laut der Automobilwoche. 2025 solle der Anteil von elektrifizierten Pkw bei der Marke Renault 65 Prozent betragen. 2030 sei dann ein Anteil von 90 Prozent geplant. Bis 2030 will de Meo die Emissionen der in Europa verkauften Autos einer Mitteilung nach um 65 Prozent senken. Weltweit soll der Rückgang 35 Prozent betragen. Darüber hinaus strebt die Renault-Gruppe CO2-Neutralität in Europa bis 2040 und weltweit bis 2050 an.

Zu Renault gehören auch die Marken Dacia und Lada. Renault ist wiederum Teil der französisch-japanischen Auto-Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. Die Unternehmen haben vor einem Jahr bekannt gegeben, die Schwerpunkte der Partnerschaft neu zu setzen. Renault ist künftig die Referenz in Europa, Russland, Südamerika und Nordafrika, Nissan in China, Nordamerika und Japan sowie Mitsubishi in den ASEAN-Staaten und Ozeanien.

Bei Renault treibt De Meo die Renaulution in drei Phasen voran: Bis 2023 liegt der Fokus auf der Verbesserung der Margen und der Liquiditätsgenerierung. Bis 2025 sollen weitere Fahrzeugsegmente erschlossen und damit die Rentabilität gesteigert werden. Ab 2025 soll das Geschäftsmodell verstärkt auf Technologie, Energie und Mobilität ausgerichtet werden. Ziel ist es, die Renault-Gruppe zu einem Vorreiter in der zukünftigen Mobilität zu machen.

Die Kernmarke Renault sieht bis 2025 die Einführung von 14 neuen Modellen vor, davon sieben vollelektrisch. Im Bereich Elektrifizierung will Renault bis 2025 führend sein, dazu sind neben reinen Stromern auch teilelektrische Fahrzeuge vorgesehen. Zu der Strategie gehört die Ausrichtung auf eine Kreislaufwirtschaft mit E-Autos und Energiedienstleistungen.

Aktuell hat Renault neben dem Erfolgs-Elektroauto ZOE die neue Batterie-Version des Kleinstwagen Twingo im Programm, es werden zudem vermehrt Hybrid-Ausführungen bestehender Baureihen angeboten. Als nächstes Elektroauto steht in diesem Jahr der Start der Serienversion des Ende 2020 gezeigten Kompaktmodells Mégane eVision an.