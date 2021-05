China-Elektroautobauer NIO will Europa erobern

Das chinesische Elektroauto-Startup NIO kommt nach Europa. Das Unternehmen startet zunächst im kleinen, dafür sehr E-Auto-affinen Norwegen, für das nächste Jahr steht dann unter anderem Deutschland auf dem Programm. Firmengründer William Li hat in einem ausführlichen Interview mit Spiegel.de über die Expansionspläne gesprochen.

NIO wird oft als das chinesische Tesla bezeichnet, war aber nicht die Inspiration von Li. Er lobte in dem Interview zwar, dass der US-Wettbewerber und dessen Chef Elon Musk „herausragende Innovationen“ hervorgebracht hätten, zur Gründung von NIO im Jahr 2014 sei Tesla aber noch klein und wenig erfolgreich gewesen. Li hatte 2000 als damals 25-Jähriger einen Internet-Marktplatz für Pkw gegründet. Die Idee für einen Elektroautobauer sei durch die Smogprobleme seines Heimatlandes gereift, die Geburt seines Sohnes habe ihn dann im selben Jahr zur Gründung von NIO veranlasst.

Trotz des im Vergleich zu großen Autoherstellern noch niedrigen Absatzes von rund 44.000 E-Autos im letzten Jahr ist NIO an der Börse derzeit 60 Milliarden Dollar wert – mehr als etwa BMW. Und das, obwohl das Startup im letzten Jahr fast pleite ging und von der chinesischen Stadt Hefei und der Provinz Anhui gerettet werden musste. Dabei habe es sich um eine reine Finanzbeteiligung gehandelt, unterstrich Li. Auf die Frage, warum das junge Unternehmen am Aktienmarkt so hoch wie etablierte Marken gehandelt werde, sagte er: „Wir stehen noch ganz am Anfang. Aber wir nähern uns an.“

Das Geschäftsmodell sei „stabil“, betonte Li. Außerdem werde das Unternehmen schneller. Vom ersten Auto bis Nummer 50.000 habe man noch 26 Monate gebraucht, für die nächsten 50.000 nur noch 9 Monate. Trotz der hohen Investitionen in die Expansion gebe es das Potenzial, bald Geld zu verdienen. Der durchschnittliche Verkaufspreis der angebotenen Fahrzeuge habe zuletzt bei 65.000 US-Dollar (ca. 53.900 Euro) gelegen, die Produktmarge bei mehr als 21 Prozent.

Mit Blick auf den Konkurrenzkampf zwischen Neueinsteigern wie NIO und der alten Automobilindustrie mit Konzernen wie Daimler oder VW verwies Li auf den Wettbewerb zwischen Walmart und Amazon, der vor über 26 Jahren begann. Der enorm erfolgreiche US-Handelsriese sei plötzlich durch einen E-Commerce-Anbieter mit IT-Kompetenz herausgefordert worden. Heute habe Amazon längst die besseren Zukunftsaussichten. Die komplette Unternehmenskultur sei auf das Internet ausgerichtet und viele der Beschäftigten Software-Talente. Sie verstünden die Kunden besser als andere, weil sie deren Bedürfnisse digital analysieren und Trends eher erkennen. Walmart dagegen müsse immer auf sein bestehendes Filialgeschäft Rücksicht nehmen.

Die traditionellen Autokonzerne haben ähnlich wie Walmart ein erfolgreiches Bestandsgeschäft mit herkömmlichen Fahrzeugen. „Noch können sie die Vorzüge dieses Altgeschäfts genießen. Wenn sie es aber verpassen, die Technologie und ihre Firmenkultur grundlegend zu wandeln, werden sie von neuen Wettbewerbern überholt“, glaubt Li. Von den anderen in den Markt drängenden Startups wolle sich NIO vor allem durch „smarte Technologie“ unterscheiden. So habe man ein eigenes Betriebssystem mit „Over-the-Air“-Upgrades über das Netz, ein digitales Cockpit und den Fahrassistent Nomi mit künstlicher Intelligenz. Zudem mache man große Fortschritte beim autonomen Fahren.

Moderne Produkte & Service im Fokus

„Die Verknüpfung von Hard- und Software ist unsere Kernexpertise“, so Li. Zu den weiteren Stärken gehöre das in China aufgebaute Netz von Batteriewechselstationen, über das Elektroautos in nur drei Minuten ein volles Akkupaket erhalten können. Das flankierend aufgebaute NIO-Ladenetz stehe auch Nutzern anderer Marken offen. Besonders mache NIO auch seine Community mit doppelt so vielen Abonnenten wie NIO-Besitzern. Hinzu kämen in China Häuser, wo die Nutzer sich treffen können, jährlich gebe es einen NIO-Day, man biete Reisen an und habe eine eigene Lifestyle-Marke. Es gehe längst nicht mehr nur um das Auto.

Die Expansion in andere Länder war nach den Worten von Li von Beginn an das Ziel. „Wir haben uns von Anfang an als globale Marke gesehen. Wir betreiben seit 2015 unser Designcenter in München, in Oxford sitzt ein Performance-Team, in San José im Silicon Valley haben wir unser Softwareteam“, erklärte der NIO-Chef. Man wolle Innovationen wie das Batteriewechselsystem und die Community nun auch in anderen Ländern einführen. „Warum sollte das dort nicht funktionieren?“

NIO sei eine Premiummarke und 85 Prozent der Nachfrage für solche Autos komme aus den USA, Europa und China. Um eine führende Rolle in diesem Segment zu spielen, müsse man zwangsläufig expandieren, sagte Li. Ihm und seinem Team sei bewusst, dass es kulturelle Hürden zu überwinden gilt, sie hätten aber das nötige Selbstvertrauen und seien geduldig. „Wir haben uns in China durchgesetzt. Deshalb glauben wir, dass wir auch im Ausland erfolgreich sein können.“

Die Kunden im ersten europäischen Markt Norwegen wird NIO zunächst exklusiv über das Internet bedienen. Angeboten werden das große SUV ES8 und die neue Limousine ET7. Deutschland soll 2022 folgen. „Wir hoffen, dass wir hier schon nächstes Jahr einige unserer Autos und Dienste anbieten können“, so Li. Welche Modelle hierzulande verkauft werden, bleibt abzuwarten. Neben ES8 und ET7 hat NIO derzeit auch das SUV ES6 und den SUV-Crossover EC6 im Programm.