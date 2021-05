Konzernchef Luca de Meo hat Rahmen des „Renault Talk #1“ die Neuausrichtung der Marke Renault bekräftigt. Anfang 2021 hatte De Meo mit der „Renaulution“ die neue Strategie für Renault vorgestellt. Neben einer umfassenden Modelloffensive mit dem Schwerpunkt Elektromobilität positioniert sich das Unternehmen künftig stark in Richtung Technologie, Service und saubere Energie.

Man wolle neue Maßstäbe in der Automobilindustrie setzen, so De Meo. Ziel sei eine Führungsrolle bei der Energiewende durch Elektro- und Wasserstofflösungen und der grünste Antriebsmix aller Hersteller in Europa. Bis 2025 wolle Renault 14 neue Modelle einführen, sieben davon vollelektrisch. Exemplarisch für die neue Ausrichtung stehe der Anfang des Jahres vorgestellte elektrische Renault 5 Prototype. Ein neues Logo und ein neuer visueller Stil sollen die Neuausrichtung konzernweit zum Ausdruck bringen.

Renault will ab 2030 „die grünste Marke in Europa“ sein. Dann sollen 9 von 10 verkauften Autos elektrifiziert sein, sagte De Meo. Als Vorreiter in Sachen Technologie und Dienstleistungen werde Renault die Zukunft der urbanen Mobilität gestalten, vor allem über die „Software Republique“: In das Ökosystem sollen mehr als 2000 Ingenieure aus fünf branchenführenden Unternehmen ihre Kompetenz in den Bereichen Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung, Software und Mikroelektronik einbringen. Das Ergebnis sollen schlüsselfertige Mobilitätslösungen für Städte und Gemeinden sein.

Mit der als Europas erstes Zentrum für Kreislaufwirtschaft ausgelegten Renault „Re-Factory“ sollen jährlich bis zu 120.000 Fahrzeuge recycelt oder aufbereitet werden. Etwa 80 Prozent der recycelten Materialien sollen in neuen Batterien wiederverwendet werden. Bis 2030 will Renault führend sein in Bezug auf den Anteil an recycelten Materialien in neuen Fahrzeugen.

Neue voll- & teilelektrische Autos

Bis 2025 will Renault sieben elektrifizierte Modelle im C- und D-Segment auf den Markt bringen. Den Beginn markiert der Crossover Arkana. Als weiteres Highlight nannte De Meo den 2022 kommenden vollelektrischen Mégane E-Tech Electric – der Ende 2020 enthüllte Mégane eVision gibt einen Ausblick auf das Modell. Flankierend zu reinen Stromern will Renault seine E-Tech-Hybridtechnologie weiterentwickeln, im Fokus stünden insbesondere Effizienz und Fahrspaß bei den Fahrzeugen des C- und D-Segments.

Ab kommendem Jahr erhalten erste Modelle eine aktualisierte Interpretation der Renault-Raute. Bis 2024 soll die gesamte Produktpalette das neue Logo tragen. Beim Renault Talk #1 wurde die Darstellung des Logos am Heck des Mégane E-Tech Electric gezeigt. Ein weiterer geplanter reiner Stromer ist die 2022 kommende Elektro-Version der nächsten Generation des Hochdachkombis Renault Kangoo. Hinzu kommen weitere Elektroautos sowie mehrere neue Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeuge.

Derzeit sind laut Renault 25 Prozent der verkauften Modelle elektrifiziert. Auf Basis der erneuerten Produktpalette will die Marke in Europa ihre Marktanteile im C-Segment steigern und die Qualität der Verkäufe sowie die Preispositionierung verbessern. Ein Beispiel dafür sei der neue Arkana: hier liege der Umsatz pro verkaufter Einheit bei über 30.000 Euro und damit deutlich über dem durchschnittlichen Umsatz der Renault-Modelle.

„Modell für Modell, Markt für Markt hat die Marke Renault ihr Geschäftsmodell überarbeitet“, hieß es abschließend zum Renault Talk #1. Ziel sei es, die Rentabilität der Fahrzeuge zu steigern und gleichzeitig eine neue Produktgeneration vorzubereiten. In Europa setze Renault weiter auf seine Schlüsselmärkte Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Großbritannien mit einem klaren Fahrplan: „Nutzung von E-Tech zur Stärkung der führenden Position im Bereich Elektromobilität und verstärkte Anstrengungen zur Erhöhung der Marktanteile sowohl im C-Segment als auch bei Nutzfahrzeugen.“