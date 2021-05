Dienstwagen und gewerblich zugelassene Fahrzeuge sind laut dem Umweltverband Transport & Environment (T&E) für rund drei Viertel der CO2-Emissionen von Neuwagen in Deutschland verantwortlich. Eine von T&E in Auftrag gegebene Analyse habe ergeben, dass sich die gesamten Pkw-Emissionen hierzulande um fast ein Drittel verringern würden, wenn alle neuen gewerblich zugelassenen Fahrzeuge bis 2030 elektrifiziert werden. Das würde einen Großteil der für die derzeit diskutierten höheren nationalen Klimaziele im Verkehrssektor nötigen Emissionseinsparungen ermöglichen.

„Die Elektrifizierung von Dienstwagen bietet eine Chance, den Markt für E-Fahrzeuge an Dynamik gewinnen zu lassen. Weil sie in den Gebrauchtwagenmarkt übergehen, bedeuten mehr elektrische Dienstwagen gleichzeitig Millionen erschwingliche Elektroautos für alle Autofahrer“, erklärt Stef Cornelis, Direktor von T&E Deutschland. „Um die neuen, strengeren Klimaziele zu erreichen, wäre es für die Regierung ein perfekter Anfang, alle neuen Dienstwagen bis spätestens 2030 zu elektrifizieren.“

Deutschland sollte außerdem sein Besteuerungssystem überarbeiten und die Förderung umweltbelastender Pkw stoppen, so T&E. Die Steuern auf gewerblich registrierte Verbrenner seien in der Bundesrepublik im Vergleich mit anderen europäischen Ländern sehr niedrig. Dienstwagen mit hohem CO2-Ausstoß würden in Frankreich mit mehr als 9000 Euro besteuert, in Deutschland hingegen nur mit 1500 Euro. Die durchschnittlichen CO2-Emissionen von gewerblich zugelassenen Fahrzeugen seien in Deutschland daher 17 Prozent höher als in Frankreich. Deutschland sei zudem der einzige größere Markt in Europa, in dem die Nachfrage nach E-Autos bei gewerblich registrierten Fahrzeugen niedriger ist als bei Privatfahrzeugen.

Fahrer von Dienstwagen in Deutschland zahlen für die private Nutzung eines Verbrenners bei der Versteuerung des geldwerten Vorteils deutlich weniger als in anderen EU-Staaten. Für Arbeitnehmer fallen T&E zufolge 18 Prozent Steuern für einen VW Golf oder einen „stark umweltbelastenden“ VW Tiguan an. Im Vereinigten Königreich würden Mitarbeiter 30 Prozent für den VW Golf und 37 Prozent für den VW Tiguan bezahlen. Die neue Regierung sollte umweltbelastende Dienstwagen ähnlich wie andere europäische Länder besteuern, fordert T&E.

„Die niedrige Besteuerung von wuchtigen Dienstwagen macht Deutschland zu einer Steueroase für Spritschlucker. Die Regierung kann sich nicht zu höheren Klimazielen verpflichten und gleichzeitig Umwelt- und Luftverschmutzung subventionieren“, sagt Cornelis. Außerdem ermutige die bestehende Förderung für E-Modelle Unternehmen, Plug-in-Hybride zu kaufen. 70 Prozent der neuen Teilzeit-Stromer würden gewerblich zugelassen. Der Großteil seien Luxusmodelle und SUV, die unter realen Bedingungen vier- bis fünfmal so viele Emissionen ausstoßen wie angegeben. Berechnungen von T&E zeigten, dass Plug-in-Hybride in den Fahrzeugflotten deutscher Unternehmen jedes Jahr mit einer Milliarde Euro gefördert werden.

„Wenn wir die Elektrifizierung von Firmenfuhrparks fördern, müssen wir vermeiden, die gleichen Fehler wie in der Vergangenheit zu machen. Die Regierung muss der Förderung von umweltschädlichen Hybridfahrzeugen ein Ende setzen“, betont Cornelis abschließend.