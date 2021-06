Volkswagen hat im März beim ersten „Power Day“ des Konzerns über seine Pläne für die Bereiche Batterie und Laden gesprochen. Um ihren Bedarf an Batteriezellen zu decken, sehen die Wolfsburger allein in Europa bis Ende des Jahrzehnts sechs eigene Großfabriken vor. Technikvorstand Thomas Schmall äußerte sich in einem Interview mit dem Handelsblatt ausführlich zu den Plänen.

Bislang hat Volkswagen die einzelnen Akkus in den Batteriepaketen seiner Elektroautos von führenden Zulieferern aus Asien bezogen. Angesichts der ehrgeizigen E-Mobilitäts-Ziele des Konzerns reicht das künftig nicht mehr. Neben der Versorgungssicherheit stehen bei Batterien insbesondere die Kosten im Mittelpunkt. „Das Entscheidende bei der Batteriezelle sind die Rohstoffkosten, ihr Anteil liegt etwa bei 80 Prozent. Also müssen wir uns gerade auch um die Rohstoffe kümmern“, so Schmall. Im Feld Batterie gehe Volkswagen deshalb jetzt zusätzlich tiefer in die Lieferkette hinein, hin zu den Vorlieferanten der großen Akku-Zulieferer.

Das Vorstandsmitglied betonte, dass Volkswagen weiter eng mit seinen Zell-Lieferanten zusammenarbeiten werde. Der Autohersteller müsse aber ausreichend Spielraum für eigene Aktivitäten haben. Die Produktionsprozesse selbst zu beherrschen sei wichtig, um sich unabhängiger zu machen. Volkswagen sei so groß, dass sich die Zulieferer keine Sorgen um ihr Geschäft machen müssten. Als Eigenanteil in der Zell-Fertigung würden mehr als 20 Prozent anvisiert. Damit der Bau der Werke nicht zu lange dauert, baue Volkswagen Technologiepartnerschaften auf – etwa mit dem schwedischen Batteriezelll-Startup Northvolt.

Die Errichtung von Zell-Werken sei „extrem teuer“, merkte Schmall an. Volkswagen müsse sich daher nach externen Kapitalgebern umsehen. Konzernchef Herbert Diess hatte vor Kurzem davon gesprochen, dass man das Batterie-Geschäft auch an die Börse bringen könnte. „Um wirklich die beste Lösung zu finden, schließen wir zunächst nichts aus – zumindest für das Zellgeschäft“, sagte der Technikvorstand dazu. Der eigentliche Wert des künftigen Batterie-Geschäfts entstehe dabei nicht mit den Produktionsstätten, sondern durch das Know-how dahinter, daran arbeite das Unternehmen intensiv.

„Wir sehen uns die gesamte Prozesskette von der Mine bis zum Recycling an. Wir müssen aktiv in das Rohstoffgeschäft einsteigen“, erklärte Schmall. „Wir wollen das Batteriegeschäft entscheidend drehen. Wir als Volkswagen wollen auf den Fahrersitz und das operative Geschäft mit den neuen Fabriken steuern.“ Damit werde auch sichergestellt, dass über alle Konzernmarken hinweg die angekündigte Einheitszelle eingeführt werden könne.

Die geplante Einheitszelle wird laut Schmall stets die gleichen äußeren Abmessungen haben. Die Leistung wird dann aber für die verschiedenen damit ausgerüsteten Elektroautos etwas stärker oder schwächer ausfallen. Das erreicht Volkswagen über das Innenleben der Batteriezelle, also über die Chemie. Mit der Einheitszelle sollen etwa 80 Prozent aller Konzernmodelle bestückt werden. Für den Rest, beispielsweise im Hochleistungsbereich bei Porsche oder Lamborghini, wird es Sonderlösungen geben.

Weiterer Akku-Bedarf für Lkw

Auch die Volkswagen-Lkw-Tochter Traton will künftig bei E-Antrieben vor allem auf reine Batterie-Technik setzen. Der Bedarf an Zellen des Konzerns wird also noch einmal deutlich wachsen. Mit den sechs Gigafabriken wird zunächst nur der Pkw-Bedarf abgedeckt. Bei den Lkw-Zellen gebe es Synergien, die Volkswagen nutzen wolle, erläuterte Schmall. „In der Zellchemie gibt es viele Parallelitäten. Deshalb wäre es fatal, wenn wir bei den Lkw-Zellen komplett andere Wege gehen würden.“ Konkret könnte das zwei weitere Zell-Werke bedeuten, zunächst stünden aber die ersten angekündigten Fabriken im Fokus. Statt dem Bau weiterer Fabriken könnten auch die derzeit geplanten sechs Fabriken erweitert werden, um den künftigen Lkw-Bedarf zu decken.

Die ersten beiden Fabriken für Batteriezellen entstehen im niedersächsischen Salzgitter sowie in Schweden. Die weiteren Standorte hängen Schmall zufolge von der EU-Förderpolitik ab. Die Startbedingungen seien dabei für westeuropäische Länder deutlich schlechter als im Osten. Das dritte Werk könnte in Spanien hochgezogen werden – vorausgesetzt, die Regierung fördert dies. Mit den weiteren Planungen sei Volkswagen noch nicht so weit, es könnte Tschechien, Ungarn, Polen oder aber ein anderer Standort werden. Das Interesse in Europa ist laut Schmall sehr groß. Volkswagen schaffe es kaum noch, die Anfragen lokaler Wirtschaftsförderer und Ministerien abzuarbeiten. Alle wollten beim Rennen um diese Zukunftstechnologie mit dabei sein.

Volkswagen arbeitet bereits an Batterie-Technologien der nächsten Generation. Dazu hat sich der Autokonzern mit rund 300 Millionen Euro an dem US-Spezialisten für sogenannte Festkörper-Akkus Quantumscape beteiligt. Batteriezellen mit festem statt flüssigem Elektrolyt seien der nächste technologische Schritt, mit weniger Gewicht, mehr Reichweite und kürzerer Ladezeit, so Schmall. „Ein echter Quantensprung zu dem, was wir heute als Batterie kennen.“ Für den Wettbewerb werde es entscheidend sein, welcher Autohersteller die Festkörper-Zelle als Erster einsetzen kann. Bei Volkswagen gehe man davon aus, 2025 oder 2026 die ersten Pilotanlagen für die Serienfertigung zu sehen.