Autobild hat in Zusammenarbeit mit dem Marktbeobachter Schwacke auch in diesem Jahr die wertbeständigsten Modelle auf dem deutschen Automobilmarkt identifiziert. Wer sich für eines der als „Wertmeister“ ausgezeichneten Autos entscheidet, verliert laut den Experten am wenigsten Geld. Bei Elektroautos werden wie bereits im Vorjahr der MINI Cooper SE und das Tesla Model S empfohlen.

In der Kategorie „Elektrofahrzeuge (bis 40.000 Euro)“ liegt der zum Neupreis von 37.650 Euro berücksichtigte MINI Cooper SE mit 59,63 Prozent prognostiziertem Werterhalt vorne. Dahinter folgen VWs neues Kompakt-SUV ID.4 in der Version Pro Performance (Restwert: 56,27 %; Neupreis: 39.985 Euro) und das Tesla Model 3 Standard Reichweite Plus mit Hinterradantrieb (54,90 %; 47.360 Euro).

In der Rubrik „Elektrofahrzeuge (über 40.000 Euro)“ ist laut der Auswertung die Premium-Limousine Tesla Model S Long Range die beste Wahl (Restwert: 61,24 %; Neupreis: 90.700 Euro). Auf dem zweiten und dritten Platz finden sich der SUV-Crossover Audi e-tron Sportback 50 quattro S line (51,66 %; 93.890 Euro) sowie die Großraumlimousine Mercedes EQV 300 Lang (50,06 %; 81.607 Euro).

In den weiteren Kategorien sind vor allem Benziner und Diesel auf dem ersten Platz, bei den Kompakt-SUV führt jedoch der teilelektrische Toyota RAV4 2.5 4×2 Hybrid Lounge (Restwert: 57,78 %; Neupreis: 50.450 Euro). Am besten wird über die insgesamt 13 untersuchten Fahrzeugklassen der Dacia Sandero Stepway TCe 90 Comfort bewertet: Er hat Autobild und Schwanke zufolge nach vier Jahren bei einem Neupreis von 14.390 Euro immer noch 66,02 Prozent seines Neuwerts. Insgesamt gelte, dass Kleinwagen prozentual am wenigsten im Laufe der Zeit an Wert verlieren.

So entsteht der Wertmeister

Autobild und Schwacke lassen in ihre jährliche Wertmeister-Auswertung eigenen Angaben nach Millionen Daten einfließen. Schwacke bewertet Gebrauchtwagenpreise von rund 50.000 historischen und aktuellen Pkw-Modellen in Deutschland anhand von monatlichen Marktbeobachtungen bei Internetportalen, Händlern, Herstellern und Importeuren. Außerdem fließen statistische Daten zu Neuzulassungen, Besitzumschreibungen, Bestandszahlen und Standzeiten mit ein.

Bei den Segmenten wird eine klassenspezifische durchschnittliche Laufleistung zugrundegelegt, ausgehend von einer vierjährigen Haltedauer. Bei Elektroautos bis 40.000 Euro wird dabei eine Fahrleistung von 11.000 km/Jahr angenommen, bei Elektroautos über 40.000 Euro 20.000 km/Jahr. Pro Segment sind spezifische Ausstattungen festgelegt, die Schwacke in vier Jahren beim Wiederverkauf als Standard erwartet. Diese dienen als Maßstab für die Fahrzeuge im jeweiligen Segment. Alle Fahrzeuge werden nach diesen Vorgaben falls nötig mit Sonderausstattung so ausgerüstet, dass sie in ihrem Segment mindestens über die festgelegte Ausstattung verfügen.

In die Prognose des Werterhalts fließen externe Faktoren sowie marken- und modellspezifische Daten mit ein. Bei den externen Faktoren werden die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, neue Gesetze und Regelungen sowie Markt- und Kundentrends berücksichtigt. Zu den marken- und modellspezifischen Faktoren gehören Produktkonzept, Design, Spezifikationen, Ausstattungslinien, Sonderausstattungsoptionen, Listenpreis mit Rabattniveau und -verhalten, Betriebskosten, Produktqualität, Volumen- und Segmentplanung des Herstellers oder Importeurs sowie Alter und Lebenszyklus des Fahrzeugs.