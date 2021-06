Knapp drei Viertel der Konsumenten (71 %) haben laut einer Auswertung wenig Vertrauen, dass Marken ihre Versprechen einhalten. Das geht aus der aktuelle „Meaningful-Brands“-Studie hervor, für die Werbespezialisten der Havas-Gruppe weltweit knapp 400.000 Menschen befragt haben. Auch um die Glaubwürdigkeit der Automobilbranche ist es einer aktuellen Analyse zufolge nicht allzu gut bestellt.

„Im Vergleich zu anderen Branchen befindet sich die Automobilindustrie in puncto Vertrauen im Mittelfeld: In Mineralwasser haben Verbraucher deutlich mehr Vertrauen, in Versicherungen weniger“, zitiert die Automobilwoche Lena Kurzmann, die bei Dialego als Leiterin für die jüngst veröffentlichte Studie „Trusted Brands 2021“ verantwortlich war. Dabei eigne sich ein Auto gut, um Kundennähe aufzubauen. „Denn mit ihrem Auto verbindet viele Verbraucher ein emotionales Verhältnis. Sind die Erfahrungen positiv, schafft das Vertrauen in die Marke“, so Kurzmann.

Volkswagen ist trotz Diesel-Skandal in Deutschland seit Jahren die vertrauenswürdigste Automarke. „Viele Verbraucher haben gute Erfahrungen mit den Fahrzeugen. Sie vertrauen eher ins Auto und in die Marke als in den Konzern“, erklärte Kurzmann. „Die Erfahrungen mit einer Marke spielen eine entscheidende Rolle: Wer sich über eine längere Zeit gut betreut fühlt, ist einer Marke eng verbunden.“

Junge Menschen stünden der Marke Volkswagen allerdings kritischer gegenüber. In der zwischen 1996 und 2010 zur Welt gekommenen Generation Z lande sie nur auf Platz drei. „Jüngere Menschen haben zum Teil eine etwas andere Orientierung: Hier ist Audi an der Spitze und Tesla taucht im Ranking auf“, so Kurzmann. Wer eine starke Marke aufgebaut habe, sei aber relativ krisensicher.

Wertvollste Marken

Die weltweit wertvollsten Marken sind laut der jüngsten „BrandZ“-Auswertung des Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Kantar Amazon und Apple. Chinesische Marken steigen in der Rangliste stetig nach oben und sind wertvoller als Europas Top-Marken. Die Marke Amazon ist der Kantar-Analyse nach geschätzte 684 Milliarden US-Dollar wert, Apple 612 Milliarden. Anschließend folgen Google (458 Mrd. US-Dollar), Microsoft (410 Mrd. US-Dollar) und das chinesische Internet-Unternehmen Tencent (241 Mrd. US-Dollar). Mit der Handels- und Kommunikationsplattform für B2B-Unternehmen Alibaba (197 Mrd. US-Dollar) findet sich auf Platz 7 nach Facebook (227 Mrd. US-Dollar) ein weiterer Konzern der Volksrepublik in den Top 10 der wertvollsten Marken.

Das erste europäische Unternehmen in der aktuellen BrandZ-Rangliste ist Louis Vuitton auf dem 21. Platz (76 Mrd. US-Dollar), als erstes deutsches Unternehmen findet sich der Software-Konzern SAP auf Platz 26 (69 Mrd. US-Dollar). Insgesamt dominieren mit einem Anteil von 74 Prozent US-Marken die Top 100 der weltweit wertvollsten Marken.

Die Marke mit dem zuletzt am schnellsten gewachsenen Wert (+275 % gegenüber 2020) ist laut Kantar Tesla, der US-Elektroautobauer sei mit 42,61 Milliarden US-Dollar derzeit zudem die weltweit wertvollste Automarke. Auf Tesla folgen in den Top 10 der Automarken Toyota (26,97 Mrd. US-Dollar), Mercedes-Benz (25,84 Mrd. US-Dollar), BMW (24,82 Mrd. US-Dollar), Honda (10,57 Mrd. US-Dollar), Ford (10,44 Mrd. US-Dollar), Audi (8,93 Mrd. US-Dollar), Nissan (8,32 Mrd. US-Dollar), Volkswagen (7,06 Mrd. US-Dollar) und Porsche (6,86 Mrd. US-Dollar).