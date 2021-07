Im Rahmen der digitalen Veranstaltung „Volvo Tech Moment“ hat der schwedische Autobauer über seine Pläne auf dem Weg zum Elektroauto-Hersteller informiert. Das Unternehmen will bis 2030 komplett auf reine Stromer umstellen, dazu feilt es insbesondere an der Batterietechnik.

Die eingesetzten Hochvoltakkus würden künftig nicht nur vor Ort entwickelt und produziert, sondern auch noch besser an die Kundenbedürfnisse angepasst, erklärte Volvo. Die zweite Generation der Elektroautos der Marke, darunter das erste SUV auf einer neuen, ausschließlich auf Elektroantrieb ausgelegten Technik-Plattform, kämen bereits mit verbesserten Lithium-Ionen-Batterien für mehr Reichweite und kürzere Ladezeiten auf den Markt.

Bis Mitte des Jahrzehnts die dritte Generation der Elektrofahrzeuge startet, will der schwedische Premium-Autobauer die Reichweite kontinuierlich verbessern und das Batteriepaket in den Fahrzeugboden integrieren. Die Zellstruktur soll dabei die Gesamtsteifigkeit des Fahrzeugs fördern und die Effizienz verbessern.

Volvo arbeitet mit dem schwedischen Batterie-Startup Northvolt zusammen, um „bereits in naher Zukunft“ die Energiedichte in den Batteriezellen im Vergleich zu den aktuell auf dem Markt angebotenen Akkus um bis zu 50 Prozent zu erhöhen. Noch in diesem Jahrzehnt will man den Meilenstein von 1000 Wattstunden pro Liter (Wh/l) Energiedichte knacken, um reale Reichweiten von bis zu 1000 Kilometern zu ermöglichen. Die Ladezeiten sollen bis Mitte des Jahrzehnts durch bessere Batterietechnik und kontinuierliche Verbesserungen an Software und Schnellladetechnik nahezu halbiert werden.

„Wir wollen den Kundennutzen beim Fahren eines Volvo Elektroautos ständig erhöhen“, betonte Volvos-Technologiechef Henrik Green. „Indem wir das Design und die Integration unserer Batteriezellen vereinfachen, können wir das Gewicht reduzieren und den Platz maximieren. Dies führt zu erheblichen Verbesserungen bei der Batteriekapazität, der Reichweite und den Ladezeiten.“

Nachhaltige Batteriefertigung

Während sich Volvo zu einem reinen E-Auto-Unternehmen entwickele, nehme auch die Bedeutung der Nachhaltigkeit in der Batteriefertigung zu. Trotz steigender Batteriekapazität in den angebotenen Fahrzeugen würden zugleich deren CO2-Emissionen kontinuierlich reduziert, so die Schweden. Die Batteriezellen aus der geplanten Zusammenarbeit von mit Northvolt sollen aus einer Produktion entstehen, die exklusiv mit erneuerbaren Energien arbeitet. Parallel dazu arbeite das Unternehmen mit seinen anderen Batterie-Lieferanten zusammen, um dies bis 2025 mit ihnen ebenfalls zu erreichen.

Auch die verantwortungsvolle Beschaffung von Batterien spiele weiterhin eine wichtige Rolle. Volvo plane eine noch engere Zusammenarbeit mit seinen Partnern und Zulieferern sowie eine breitere Nutzung der Blockchain, die eine lückenlose Nachverfolgbarkeit von seltenen Erden und wertvollen Materialien ermögliche.

Um den CO2-Ausstoß der Hochvoltbatterien weiter zu senken, will Volvo die in ihnen enthaltenen wertvollen Materialien besser nutzen. „Wo immer es möglich ist, sollen die Batterien wiederaufbereitet oder wiederverwendet werden. Auch Second-Life-Anwendungen, beispielsweise zur Energiespeicherung, werden derzeit geprüft“, heißt es dazu. Haben die Akkus das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, sollen sie bei autorisierten Fachunternehmen recycelt werden. Das Ziel sei ein geschlossener Kreislauf für kritische Materialien, damit diese in zukünftigen Batterien nochmals verwendet werden können. Durch die geplante Partnerschaft mit Northvolt könne Volvo auch auf deren etabliertes Recycling-Verfahren zurückgreifen.

Bidirektionales Laden

Als erstes Volvo-Modell wird ein neues SUV über eine bidirektionale Lademöglichkeit verfügen. So lässt sich die in der Fahrzeugbatterie gespeicherte Energie beispielsweise ins heimische Stromnetz einspeisen. Bei niedrigen Preisen und viel „grünem“ Strom werde das Elektroauto günstig und nachhaltig geladen, erläuterte das Unternehmen. Wenn am Markt vergleichsweise hohe Preise vorherrschten beziehungsweise die CO2-Emissionen einen Höchststand erreichten, könne die Energie aus dem Fahrzeug im Haus genutzt werden.

„Wir wollen unseren Kunden nachhaltige Elektroautos anbieten, die ihr Leben einfacher und angenehmer machen“, so Green. „Durch intelligente Innovationen und die Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern können wir den Kunden geben, was sie wollen: mehr Reichweite, schnelleres Aufladen und niedrigere Kosten. So lässt sich die Akzeptanz der Elektromobilität weiter steigern.“

Eigenfertigung & Partnerschaften

Die Elektrifizierungs-Strategie von Volvo sieht die interne Entwicklung und Produktion von Batterien, Elektromotoren und relevanter Software wie des neuen Betriebssystems VolvoCars.OS in Zusammenarbeit mit Partnern vor. Das Ziel sei es, möglichst viele Synergien und Effizienzgewinne in der gesamten Batterie-Lieferkette zu erzielen. Bereits vor wenigen Tagen hatte Volvo eine geplante Zusammenarbeit mit Northvolt angekündigt, um nachhaltige Batterien zu entwickeln und zu produzieren. Sie seien auf die nächste Generation der Elektroautos von Volvo und der Tochter Polestar zugeschnitten und sicherten zukünftig eine nachhaltige Batterieversorgung.

„Die Partnerschaft mit Northvolt ist der Schlüssel, damit Volvo Cars eine führende Position im Premium-Elektroauto-Segment einnehmen und ab 2030 ausschließlich Elektrofahrzeuge verkaufen kann. Sie markiert auch einen wichtigen Schritt in der Erweiterung der eigenen Fähigkeiten in der Produktion und Entwicklung – durch Partnerschaften mit Technologieführern“, so Volvo.