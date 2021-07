Teslas deutsche Elektroauto-„Gigafactory“ in der brandenburgischen Gemeinde Grünheide kann nicht wie geplant Mitte des Jahres die Produktion aufnehmen. Der US-Hersteller rechnet aktuell mit mehreren Monaten Verspätung, die Fertigstellung soll aber noch in diesem Jahr gelingen. Auch das Land Brandenburg hofft auf einen baldigen Start, will von staatlicher Seite aber nichts garantieren.

Dass Tesla in seiner ersten europäischen Fabrik nicht wie erhofft in Kürze die ersten Elektroautos vom Band laufen lassen kann, ist auf Änderungsanträge und Proteste von Anwohnern sowie Umweltschützern, aber auch auf die deutsche Bürokratie zurückzuführen. Bis heute gibt es noch keine abschließende umweltrechtliche Genehmigung für das Werk – was auch daran liegt, dass Tesla das Vorhaben um Pläne für die Batterieproduktion erweitert hat.

Nun rechnet Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach mit einer Entscheidung über den Genehmigungsantrag für das Tesla-Werk im vierten Quartal dieses Jahres. Dies gelte aber nur, „sofern keine derzeit unvorhersehbaren weiteren Gründe zu einer weiteren Verzögerung führen“, sagte der SPD-Politiker der Branchenzeitung Automobilwoche. Im Genehmigungsverfahren gelte klar der Grundsatz „Qualität vor Schnelligkeit“. Oberste Priorität habe, dass die Entscheidung des Landesamts für Umwelt letztlich rechtssicher sei. Und eröffnet werden könne die Fabrik erst dann, wenn eine positive Genehmigungsentscheidung vorliege.

Tesla wollte eigentlich ab Juli 2021 nach nur anderthalb Jahren Bauzeit in Grünheide sein Mittelklasse-SUV Model Y herstellen. Dass es wohl erst zum Ende des Jahres so weit sein wird, liegt laut dem Unternehmen vor allem an unnötiger Bürokratie in der Bundesrepublik. Das in den USA und China bereits ausgelieferte Model Y wird aufgrund oder Verzögerung zunächst aus China importiert, im September sollen die ersten Exemplare an deutsche Kunden übergeben werden. Später will Tesla auch die ebenfalls aus China sowie den USA verschiffte Mittelklasse-Limousine Model 3 in Deutschland bauen.

Tesla hat vor, in Brandenburg später bis zu 500.000 Elektroautos pro Jahr zu fertigen, 12.000 Menschen sollen für das Unternehmen arbeiten. Die Konstruktion des Werks ist auf Grundlage von Teilgenehmigungen bereits weit vorangeschritten. Ein endgültiges Veto des Landesumweltamts und einen Rückbau des Geländes hält Steinbach für praktisch ausgeschlossen: „Es geht hier ja nicht um die Genehmigung eines neuen Kernkraftwerks“, sagte er.