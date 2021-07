Bei Wörth an der Donau ist der Startschuss für das nächste große E-Mobilitäts-Projekt der EnBW gefallen: Das Energieunternehmen errichtet an der Autobahn 3, rund 20 Kilometer östlich von Regensburg, einen großen „Schnellladepark“. Er ist einer von Hunderten sogenannten „EnBW HyperHubs“, die der Konzern derzeit beim Handel, in Innenstädten und an Fernverbindungen aufbaut.

Den ersten HyperHub hatte die EnBW im Sommer 2020 in Rutesheim an der A8 in Betrieb genommen. Das Unternehmen will sein bundesweites Schnellladenetz nun um weitere Standorte im Abstand von 40 bis 50 Kilometern erweitern. Mit dem HyperHub in Unterhaching bei München und dem Unternehmensangaben nach größten Ladepark Europas am Kamener Kreuz in Nordrhein-Westfalen werde man in diesem Jahr „zwei weitere Maßstäbe für Schnellladen im Alltag“ in Betrieb nehmen, heißt es in einer Mitteilung.

Bei Wörth an der Donau entstehen im ersten Schritt zwölf „High Power Charging“-Ladepunkte (HPC), die mit 300 Kilowatt zur stärksten derzeit verfügbaren Leistungsklasse gehören. Elektroautos können dort je nach Fahrzeugtyp in fünf Minuten Energie für bis zu 100 Kilometer Reichweite ziehen, die EnBW betont dabei die exklusive Nutzung von Ökostrom. Bei zukünftigem Bedarf könne der Schnellladepark bei Wörth auf bis zu 24 HPC-Ladepunkte erweitert werden, erklärte das Energieunternehmen. Den benötigten Strom für den Betrieb gewinnet der Ladepark zum Teil direkt vor Ort: Das Dach ist mit vier Photovoltaik-Modulen ausgestattet, die jeweils bis zu etwa 9 Kilowatt Strom erzeugen können.

E-Autofahrer sollen den neuen EnBW-Schnellladepark ab September nutzen können. Er liegt an der A3 am Streckenabschnitt, der zwischen Regensburg über Deggendorf nach Passau führt, und ist aus beiden Fahrtrichtungen zugänglich. Als Knotenpunkt im EnBW HyperNetz sei er ein idealer Ladeort für alle E-Autofahrer, die im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien unterwegs sind, so das Unternehmen. „Für den Ausbau der Elektromobilität in der Region, aber auch in Deutschland insgesamt, ist der Zugang zu öffentlichen Schnellladepunkten absolut zentral“, sagte Timo Sillober, der bei der EnBW die E-Mobilität verantwortet. „Dem Standort in Wörth kommt dabei eine wichtige Rolle als Kontenpunkt in diesem Versorgungsnetz zu.“