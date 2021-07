Die EU-Kommission hat Mitte Juli den Klimaplan „Fit for 55“ präsentiert. Werden die Vorschläge für zukünftige Emissionsziele für den Automobilbereich wie dargelegt umgesetzt, würde das einem Verbrenner-Verbot im nächsten Jahrzehnt gleichkommen. Zumindest Volkswagen-Chef Herbert Diess sieht sein Unternehmen darauf vorbereitet.

Nach den Plänen der EU-Kommission sollen Neuwagen ab 2035 keine Kohlendioxid-Emissionen mehr ausstoßen dürfen. Bereits bis 2030 sollen die Autobauer den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen im europaweiten Flottenschnitt von heute 95 Gramm CO2/Kilometer um 55 Prozent senken. Auf konventionellen Kraftstoff soll zudem künftig ein CO2-Preisaufschlag erhoben werden. Zur Unterstützung des Hochlaufs von lokal emissionsfreien Antrieben ist eine Verordnung zum Aufbau von Lade- und Betankungsmöglichkeiten für Elektro- und Wasserstofffahrzeuge vorgesehen.

„Wir könnten ein Verbrennerverbot bewältigen“, sagte Volkswagen-Boss Herbert Diess kurz vor der Bekanntmachung der geplanten Klimaauflagen der EU der Welt. Das werde allerdings schwer, nicht nur für Europas größten Autokonzern, sondern für die gesamte Industrie. Volkswagen treibt die branchenweit ambitionierteste und teuerste E-Auto-Offensive voran. Andere große Autohersteller investieren ebenfalls immer mehr Geld in E-Mobilität. So hatten zuletzt auch General Motors und Stellantis erklärt, ihre Elektrifizierung mit Milliardeninvestitionen zu beschleunigen.

Bei Volkswagen läuft die Umstellung auf ein attraktives Elektroauto-Angebot laut Diess nach Plan. In wenigen Jahren will er den aktuellen Branchenprimus ablösen. „Bis 2025 sollten wir eine gute Chance haben, Tesla zu überholen“, so der deutsche Manager. Er will Volkswagen in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zum Weltmarktführer im Elektroauto-Segment machen. Derzeit realisiert der Wolfsburger Konzern sein Geschäft noch vor allem mit Benzin- und Dieselfahrzeugen, das soll sich aber sukzessive ändern.

Die Umstellung auf E-Antrieb will Diess dazu nutzen, in den USA auf einen höheren Anteil am Automarkt zu kommen. „Bis 2030 sollten wir in den USA nahe an einen Marktanteil von zehn Prozent kommen“, sagte er. „Der Weg dahin ist die Elektrifizierung.“ Schwieriger werde es für die deutschen Autohersteller in China, aus Sicht des Konzerns der „zweite Heimatmarkt“. Dort strebe Diess einen ähnlich hohen Marktanteil bei Batterieautos wie bei Verbrennern an.

Der Volkswagen-Boss betonte, dass Elektromobilität nur da sinnvoll sei, wo es genug Ökostrom gibt. So glaube man bei dem Unternehmen nicht, dass es viel Sinn ergibt, Lateinamerika und die Teile Chinas zu elektrifizieren, wo es viel Kohlestrom gibt.