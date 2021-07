Audis in diesem Jahr 50 Jahre alt werdender Markenclaim „Vorsprung durch Technik“ hat nach Meinung vieler in den letzten Jahren stark gelitten. Die Ingolstädter wollen die Umstellung auf Elektroautos und weitere neue Technologien dazu nutzen, dem Anspruch an die Marke in Zukunft wieder gerecht zu werden.

1969 fusionierten die Auto Union GmbH mit Sitz in Ingolstadt und die Neckarsulmer NSU Motorenwerke zur Audi NSU Auto Union AG am Standort Neckarsulm. Die Modellpalette des neuen Unternehmens reichte von luftgekühlten Motoren über wassergekühlte Vierzylindermotoren bis hin zum Wankelmotor. Auf die Idee, die technische Vielfalt offensiv als Wettbewerbsvorteil zu kommunizieren, kam 1970 Hans Bauer. Der Mitarbeiter der Audi NSU-Werbeabteilung erfand den Markenclaim „Vorsprung durch Technik“. Mit der Vorstellung des Audi quattro im Jahr 1980 trat der Slogan immer häufiger in der Werbung in Erscheinung. „Und heute, fünfzig Jahre später, ist er nicht mehr wegzudenken“, so Audi in einer Mitteilung.

Oliver Hoffmann, Mitglied des Audi-Vorstands für Technische Entwicklung: „Für mich ist der wichtigste Meilenstein die quattro-Technologie. Sie hat nicht nur unsere Rallye-Erfolge begründet, sondern steht für den Transfer von Erfahrungen aus dem Rennsport in die Serie. Seither sind quattro und Audi nicht mehr zu trennen. Genauso wichtig war 1994 der erste Audi A8 mit der Audi-Space-Frame-Technologie, mit dem wir uns endgültig als Marke im Premiumsegment etablieren konnten.“

Anfang der 2000er-Jahre habe dann das „Audi Jahrzehnt“ in Le Mans begonnen: Mit neuen Technologien wie FSI, Turbo-FSI, Laserlicht, „Ultra-Technolgie“ und Hybriden dominierte die Marke das Langstreckenrennen als Seriensieger. Zudem feierte etwa der Aluminium-Kompaktwagen Audi A2 1.2 TDI Premiere – er war das erste und ist bis heute das einzige viertürige Drei-Liter-Auto. Als nächsten Meilenstein sieht das Unternehmen die Vorstellung des Audi e-tron im Jahr 2018, der mit 400 Kilometer Reichweite als erstes Elektroauto bei der Marke in die Serienproduktion ging. Drei Jahre später folgte der Marktstart der Sportlimousine Audi e-tron GT (Titelbild) auf Basis des Taycan der Volkswagen-Konzernschwester Porsche.

„Future is an Attitude“

Die neue Markenkampagne „Future is an Attitude“ unterstreiche die zukunftsorientierte Haltung des Unternehmens, gewohnte Sichtweisen auf Mobilität immer wieder zu hinterfragen, erklärt Audi. Seit Ende der 2010er-Jahre sei Nachhaltigkeit ein zentrales Unternehmensziel. „Deshalb engagiert sich Audi konsequent für die Umwelt und fasst zahlreiche Maßnahmen zur Ressourceneffizienz und Reduktion des ökologischen Fußabdrucks in dem standortübergreifenden Umweltprogramm ‚Mission:Zero‘ zusammen“, sagt Hildegard Wortmann, Audi-Vorständin für Vertrieb und Marketing.

Bis 2050 will Audi bilanziell CO2-neutral werden. „Wir entwickeln uns hin zum Anbieter nachhaltiger Premiummobilität und wollen hier Vorreiter sein. Darum richten wir unseren Anspruch der Technologieführerschaft auf das umweltfreundliche Fahren aus. Es ist daher konsequent, dass Audi ab 2026 keine neuen Modelle mit Verbrennungsmotor mehr auf den Markt bringt“, unterstreicht Wortmann. Und die Elektrooffensive gehe voran: „Wir definieren Vorsprung neu und fokussieren uns auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Elektrifizierung. Es geht darum, mit bedeutungsvoller Technologie einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft zu leisten.“

Die Frage, ob der gesellschaftliche Drang nach neuen Technologien es Audi leichter macht, auch weiterhin Vorsprung zu leben, beantwortet Technik-Chef Hoffmann so: „Unser Anspruch war es schon immer, nicht vom Wandel getrieben zu werden, sondern Treiber des Wandels zu sein. Im Zeitalter der neuen Mobilität interpretieren wir Vorsprung nicht nur als höchste Ingenieurskunst, State-of-the-art-Design und digitales Erlebnis. Wir denken auch über das Fahrzeug hinaus.“

In Zukunft gehe es verstärkt um ganzheitliche Mobilitätslösungen, dazu gehöre auch das Thema Infrastruktur. Mit dem Pilot des Audi charging hub habe Audi ein flexibles, an verschiedenen Orten einsetzbares Schnellladekonzept für zukünftige Spitzenbedarfe entwickelt, so Hoffmann. Vertriebsvorständin Wortmann betont: „Auf dem technischen Vorsprung der letzten Jahre wird sich Audi nicht ausruhen. Audi ist deshalb die progressivste Premiummarke, weil wir die Zukunft immer auch als Chance betrachten und diese aktiv gestalten. Vorsprung ist eine Haltung.“

Die in diesem Jahr auf den Markt kommenden Elektroautos von Audi basieren noch auf Plattformen von Porsche und dem Volkswagen-Konzern. Mit der PPE treibt Audi federführend zusammen mit Porsche eine neue Architektur für besonders hochwertige und sportliche Voll-Stromer voran, die ersten Modelle darauf starten 2022. Später in diesem Jahr will Audi einen Ausblick auf seine weitere elektrische Premium-Zukunft geben, erste Entwürfe wurden kürzlich veröffentlicht.