Daimler-Chef Ola Källenius hat beschlossen, Mercedes-Benz auf ein zeitnahes Auslaufen von Verbrennungsmotoren auszurichten. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll die Kernmarke bereit sein, vollelektrisch zu werden. Bereits in diesem Jahr kommen mehrere neue Elektroautos auf den Markt, bei der Präsentation der beschleunigten Elektrifizierungsstrategie wurden geplante Modelle geteasert.

Aktuell hat Mercedes im Pkw-Portfolio als reine Stromer das Mittelklasse-SUV EQC, den Minibus EQV und das Kompakt-SUV EQA im Programm. Demnächst folgt das neue Vorzeige-Elektroauto EQS im Segment der S-Klasse mit bis zu 770 Kilometer Reichweite. Auch der Start des Kompakt-SUV EQB ist in diesem Jahr vorgesehen. Ebenfalls noch 2021 soll das elektrische E-Klasse-Pendant EQE kommen, 2022 stehen dann SUV-Varianten von EQE und EQS an. Mit dem Projekt EQXX ist bereits ein weiterer Technologiesprung in Arbeit.

Im Rahmen der Vorstellung der künftigen E-Auto-Pläne veröffentlichte Mercedes Teaser des EQXX, und wohl auch einen ersten Ausblick auf das EQS SUV in der besonders luxuriösen Maybach-Version. Der EQXX soll im Alltag über 1000 Kilometer pro Ladung schaffen. Dazu soll das Fahrzeug bei normaler Autobahn-Geschwindigkeit einen einstelligen Verbrauchswert für Kilowattstunden pro 100 Kilometer erreichen, die Weltpremiere ist für Anfang 2022 angesetzt. Das näher an der Serie befindliche EQS SUV wird früheren Aussagen nach „eine neue Art von SUV“. Wie bei der EQS Limousine dürften viel Komfort, Luxus, Leistung und Reichweite geboten werden.

In einem kurzen Twitter-Video von dieser Woche zeigen sich aktuelle und vor der Einführung stehende Mercedes-Elektroautos: Auf den EQS folgen getarnte Prototypen des EQS SUV sowie der EQE Limousine, anschließend EQB, EQC und EQV. Nicht zu sehen ist neben dem EQA der Elektro-Van EQT, auf den es im Mai eine erste Vorschau gab.

In 2021, we are introducing four new battery electric vehicles – next up: The EQE. SUV versions of EQS and EQE to follow next year.

[EQV 300 | Stromverbrauch kombiniert: 26,4–26,3 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km |https://t.co/87YO8BA9ov | https://t.co/RGZwOwgBNC] pic.twitter.com/6ZLSm7vLEb

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) July 22, 2021