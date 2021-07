Bei Daimler stehen große Veränderungen an: Der Konzern teilt sich in eine Pkw- und eine Truck-Sparte auf und forciert den Umstieg auf Elektroantriebe. Im Interview mit der Automobilwoche hat Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht über seine Sicht der Dinge gesprochen.

„Die Elektrifizierung, die Digitalisierung, die Aufteilung des Unternehmens, der Wegfall vieler Funktionen auf der einen Seite, das Entstehen von neuen zum Beispiel im Software-Bereich – diese Dynamik bringt schon viele Leute an den Rand des Begreifbaren“, sagte Brecht. „Im Moment ist es, als hätten wir alle Jahreszeiten gleichzeitig.“ Bei den Führungskräften im Nutzfahrzeugbereich gebe es eine richtige Aufbruchsstimmung, bei den Mitarbeitern dagegen die eine oder andere Sorge hinsichtlich der Zukunft. Das liege auch an Sparprogrammen, die die Stimmung dämpften. Hinzu kämen die Probleme durch den branchenweiten Chipmangel.

Konzernchef Ola Källenius hat im Juli bekannt gegeben, Mercedes-Benz bis zum Ende des Jahrzehnts für eine vollelektrische Zukunft fit zu machen. Das stelle das Unternehmen insbesondere in den Antriebswerken vor zusätzliche Herausforderungen, erklärte Brecht. Man müsse deshalb dringend die Fertigungstiefe ins Visier nehmen: Es reiche nicht mehr, einen elektrischen Antriebsstrang ohne den Motor und Inverter zu machen. Da sei Tesla ein Vorbild, weil es fast alles selbst mache. „Warum sollen wir weiter Komponenten von der Stange kaufen, wenn wir uns dadurch differenzieren und Beschäftigungsprobleme lösen könnten“, so der Daimler-Betriebsratschef. Er sprach sich auch dafür aus, in den Bau von Ladesäulen einzusteigen und die dazugehörigen Serviceleistungen anzubieten bis hin zu Betriebshöfen. Daimler müsse das gesamte Ökosystem der Elektromobilität abdecken.

Bei Daimler sah es zwischenzeitlich so aus, als ob andere Autobauer schneller auf Stromantrieb umstellen – nun will das Unternehmen aber zu den Vorreitern bei Premium-Elektroautos gehören. Technologieoffenheit habe sich durch die Vorgaben der Europäischen Union ein Stück weit erledigt, sagte Brecht. „Die ganze Zeit hat man uns verprügelt, dass wir zu langsam sind. Das wollen wir uns nicht länger anhören. Insofern ist das der richtige Schritt.“ Daimler müsse aber auch noch über 2030 hinaus Verbrennerautos anbieten, wenn der Kunde das wolle. Es werde Märkte geben, die sich schneller entwickeln und langsamere Märkte, was auch eine Frage der Infrastruktur sei. Ohne eine flächendeckende Infrastruktur werde es keinen schnellen Hochlauf der E-Mobilität geben.

Brecht fordert mehr Förderung

Daimler will mit Partnern künftig auch im großen Stil Fabriken für Batteriezellen betreiben. Am günstigsten wäre es, wenn die neuen Werke in der Nähe eines Batteriemontagewerks stehen, weil es dann kaum Logistikkosten gebe, sagte Brecht. Grundsätzlich habe aber jeder Standort des Konzerns ein Recht auf Zukunftssicherung. In diesem Zusammenhang müsse das Beihilfe-System der EU dringend geändert werden. Es könne nicht sein, dass alle Gelder in strukturschwache Regionen in Europa fließen. In Polen und Ungarn sei die Arbeitslosigkeit längst nicht mehr höher als in Deutschland. „Wir brauchen auch Förderungen an Standorten, wo schon seit Jahren aus eigener Kraft in neue Technologien investiert wird“, forderte der Arbeitnehmervertreter. Sonst hätten klassische Automobilregionen wie Stuttgart auf Dauer keine Chance.

Daimler müsse eine eigene Zellchemie entwickeln, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben, so Brecht. Deshalb sei es richtig, dass am Standort Untertürkheim ein Zell-Technikum und eine Prototypen-Fertigung entstehen. Dadurch bekomme das Unternehmen auch die nötige Prozesserfahrung, um die Produktion in einer zukünftigen eigenen Zellfabrik zu optimieren. Das Rennen um die beste Batteriezelle werde „noch lange andauern“.