Mercedes-Benz richtet den Geschäftsbereich Mercedes-Benz Drive Systems und das Werk Stuttgart-Untertürkheim auf „Electric First“ aus. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat des Werks haben sich darauf geeinigt, einen dreistelligen Millionenbetrag in die Transformation Untertürkheims zu investieren: den künftigen „Mercedes-Benz Drive Systems Campus“.

Der größte Standort im globalen „Powertrain-Produktionsverbund“ von Mercedes wird sich auf Forschung, Entwicklung und Produktionsanläufe von Antriebssystemen konzentrieren. Zusätzlich bauen die Schwaben die Kompetenz im Bereich E-Mobilität mit einem Campus für elektrische und elektrifizierte Antriebe aus. Dazu gehören eine neue Fabrik für die Kleinserienfertigung von zukünftigen Lithium-Ionen-Batteriezellen und ein Labor für Batteriesicherheit.

Am Standort Untertürkheim finden bereits Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten statt, darunter das „E-Technikum“ und das „Zell-Technikum“, in denen unter anderem Prototypen elektrischer Antriebssysteme aufgebaut sowie Zelltechnologien erforscht und erprobt werden. Darüber hinaus sollen die heute am Standort Nabern angesiedelten Forschungs- und Entwicklungsumfänge im Bereich der Batterie, darunter verschiedene Prüfstände, zukünftig auf dem Campus verortet werden. Zudem sind weitere Investitionen in den Ausbau des heutigen Zell-Technikums geplant, um die gesamte Batterie-Wertschöpfungskette abzubilden.

Neben der Grundlagenforschung, der Vorentwicklung und dem Design von Batteriezellen soll in Untertürkheim 2023 eine neue Fabrik zur Kleinserienfertigung von Lithium-Ionen-Batteriezellen in Betrieb gehen. Der Faktor Nachhaltigkeit, eine transparente Zellentwicklung bis hin zum Recycling, spiele dabei eine übergeordnete Rolle, heißt es. Mercedes decke damit das Feld der Batterietechnologie am Standort Untertürkheim gesamtheitlich ab, bis hin zu Batteriesystemen, die am Standort hergestellt werden.

Die Batteriefabrik im Untertürkheimer Werksteil Brühl soll ab 2022 Batterien für Plug-in-Hybridfahrzeuge fertigen. Schon ab diesem Jahr laufen in der Batteriefabrik im Werksteil Hedelfingen Batteriesysteme für die kommende Elektro-Luxuslimousine EQS vom Band. Der EQS wird ab dem ersten Halbjahr 2021 in der rund 20 Kilometer entfernten „Factory 56“ in Sindelfingen gefertigt. Auch das Batteriesystem für das neue elektrische E-Klasse-Pendant EQE wird in Hedelfingen produziert.

Mercedes kündigte an, die nächste Generation von Elektromotoren intern zu entwickeln. Die Fertigung und Montage von Teilen des elektrischen Antriebsstrangs für künftige Fahrzeugmodelle der E-Auto-Marke Mercedes-EQ starte Ende 2024 und runde das Produktportfolio der Batteriefabriken in Hedelfingen und Brühl ab.