Tesla öffnet sein „Supercharger“-Netz dieses Jahr für Elektroautos anderer Hersteller. In einer Telefonkonferenz zu der Präsentation der jüngsten Geschäftszahlen teilte Firmenchef Elon Musk erstmals mit, wie er sich den Zugang von Fremdkunden vorstellt. Er begründete dabei auch die Entscheidung, die als wichtiger Erfolgsfaktor geltende unternehmenseigene Schnellladeinfrastruktur zu öffnen.

Musk erklärte, dass der Zugang zu den Superchargern für Fahrer von Elektroautos anderer Marken über die bestehende Tesla-App erfolgen soll. Darüber sollen sie nach der Anmeldung vor Ort an einer Supercharger-Station einen Ladeplatz und die zu übermittelnde Menge Strom festlegen können. In Europa wäre das einfacher als in den USA, da Tesla auf den hier üblichen Schnellladestandard CCS setzt. In Nordamerika gibt es einen eigenen Stecker, dort sollen deshalb Adapter zum Kauf und wohl auch an den Supercharger-Stationen verfügbar gemacht werden.

Musk betonte, dass Tesla für sein Ladenetz weiter hohe Ansprüche habe. Die Elektroautos der Kalifornier gehören zu den am schnellsten ladenden auf dem Markt. Docken zukünftig andere Fabrikate an Superchargern an, die langsamer Strom ziehen, werde Tesla mehr dafür berechnen. Denn die größte Einschränkung an Superchargern sei die Lade- und Standdauer der angeschlossenen E-Autos. „Und wir werden auch intelligenter damit umgehen, wie wir den Strom an den Superchargern berechnen. So wird das Aufladen in der Hauptverkehrszeit teurer sein als in den Nebenzeiten, weil es Zeiten gibt, in denen die Supercharger leer sind, und Zeiten, in denen sie überfüllt sind. Und so macht es Sinn, eine zeitliche Differenzierung zu haben“, wird Musk vom US-Blog Teslarati zitiert.

In Deutschland wird sich Tesla allerdings wie andere Anbieter von öffentlichen Strom-Tankstellen an das Mess- und Eichgesetz (MessEG) sowie die Preisangabenverordnung (PAngV) halten müssen: Die Regelungen schreiben vor, dass Preisangabe und Abrechnung von Strom an Elektroauto-Ladesäulen einheitlich und transparent nach Kilowattstunden (kWh) erfolgen. Die für Normal- (AC) und Schnellladesäulen (DC) geltende Regelung soll die Kostentransparenz für E-Auto-Fahrer erhöhen.

Supercharger-Netz soll weiter wachsen

Seit Musk diesen Monat bekannt gegeben hat, dass die Supercharger zum Ende des Jahres für andere Marken geöffnet werden sollen, zeigten sich zahlreiche Tesla-Kunden enttäuscht. Der kalifornische Elektroautobauer gebe ein Alleinstellungsmerkmal auf und riskiere, seine Kunden durch weniger komfortables Laden zu vergraulen, finden sie. Viele betonten zudem die bisherige Exklusivität des Supercharger-Netzes als wesentlichen Kaufgrund.

Teslas Vizepräsident für den Bereich Antrieb und Energie-Ingenieurwesen Andrew Baglino deutete laut Teslarati an, dass die Öffnung eine noch aggressivere Expansion bringen könnte. Musk stimmte dem zu und merkte an, dass Tesla die Infrastruktur stärker als je zuvor erweitern müsse. „Damit das Supercharger-Netz auch für die Autos anderer Hersteller von Nutzen ist, müssen wir das Netz schneller ausbauen, als wir die Fahrzeugproduktion steigern, was nicht einfach ist. Die Fahrzeugproduktion wächst rasant. Die Ladestationen müssen also schneller zunehmen als die Fahrzeugproduktion. Das ist eine Menge Arbeit für das Supercharger-Team, aber es ist nur im Großen und Ganzen nützlich. Es ist nur dann nützlich für die Öffentlichkeit, wenn wir in der Lage sind, schneller zu wachsen als der Ausstoß von Tesla-Fahrzeugen. Das ist also unser Ziel“, sagte Musk.

Derzeit gibt es laut dem Verzeichnis auf der Tesla-Website weltweit 2500 Supercharger-Stationen mit mehr als 25.000 Ladesäulen. In Deutschland wurde im Juni die Marke von 1000 Supercharger-Ladeplätzen übertroffen. Der Preis für die Nutzer mit Tesla-Elektroautos liegt hierzulande nach einer Erhöhung im Mai bei 37 Cent pro Kilowattstunde (kWh), was vergleichsweise günstig ist. Zu den Strompreisen an Superchargern für Fremdkunden hat sich Tesla bislang nicht geäußert.