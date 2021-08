BMW hat Anfang August seinen Halbjahresbericht vorgestellt. Bei Absatz, Ergebnis und Überschuss konnte der Premium-Anbieter in den letzten sechs Monaten neue Bestwerte erzielen. Für die Zukunft sehen einige die Bayern schlecht aufgestellt, da andere Hersteller stärker und schneller auf Elektroautos setzen. BMW vertraut vorerst auf flexible Architekturen und Produktionssysteme für mehrere Antriebsarten. Bei einer Telefonkonferenz zum Halbjahresbericht verteidigte Konzernchef Oliver Zipse die Strategie.

„Die drei großen Weltregionen, viele weitere Länder und sogar Städte – alle wollen CO2-neutral werden. Das ist auch unsere Mission und Verantwortung bei der BMW Group“, betonte Zipse. Der Atmosphäre, sprich dem Klima, sei es vollkommen egal, ob ein Hersteller nur auf Elektroautos, einen Elektroauto-Fokus oder eine technologieoffene Strategie setzt. Relevant für den Klimaschutz sei ausschließlich das tatsächlich emittierte CO2 – von den eingesetzten Rohstoffen und Materialien über den industriellen Fertigungsprozess, die aktive Nutzung eines Fahrzeugs bis hin zur Wiederverwertung der Rohstoffe.

„Unser Eindruck ist: Je vollmundiger derzeit angekündigt wird, desto umfassender ist oftmals das Kleingedruckte“, so Zipse. „Nicht bei uns! Wir haben schon im Sommer 2020 konkrete Nachhaltigkeitsziele für das Jahr 2030 vorgelegt. Unsere Fortschritte dokumentieren wir nachweisbar und für jeden transparent.“ BMW konzentriere sich sowohl auf die Lieferkette und Produktion als auch die Nutzungsphase. Das Ziel sei eine immer emissionsärmere Wertschöpfungskette, die in eine Kreislaufwirtschaft mündet.

Zum Erreichen vom Klimaneutralität gebe es verschiedene Wege. „Folglich dient es nicht der Sache, sich einzelnen Wegen zu verschließen. Keiner ist falsch, solange der Klimaschutz profitiert“, sagte Zipse. Der Konzern bediene die jeweiligen Märkte mit den passenden Technologien. „Wir sehen darin einen Wettbewerbsvorteil für BMW, mit dem wir Marktanteile gewinnen. Denn: Regulierung und Kundenwünsche unterscheiden sich auch künftig von Region zu Region und von Land zu Land.“

Ladeinfrastruktur muss wachsen

In Europa dominierten bei den Neuzulassungen in Norwegen und den Niederlanden schon heute batterieelektrische Antriebe, während in anderen EU-Staaten nicht einmal ansatzweise eine Ladeinfrastruktur existiere, erklärte Zipse. In den USA bleibe Kalifornien Vorreiter für Elektromobilität, während in anderen Bundesstaaten weiterhin der Verbrenner gefragt sei. Und in Asien sähen etwa Japan und Südkorea Potenzial im Brennstoffzellen-Antrieb, China forciere die E-Mobilität.

Auch synthetische Kraftstoffe könnten in bestimmten Regionen eine Option sein, glaubt Zipse. Neben dem Elektroantrieb werde perspektivisch die Wasserstoff-Technologie an Bedeutung gewinnen, nicht nur bei Nutzfahrzeugen. Das BMW-Management werde immer wieder auf ein Datum für den vollständigen Umstieg auf rein elektrische Antriebe angesprochen. „Um es klar und präzise auf den Punkt zu bringen: Wo der Einsatz von batterie-elektrischen Antrieben sinnvoll und möglich ist, eben weil die Rahmenbedingungen stimmen, dort setzen wir zu 100 Prozent auf BEVs (Battery Electric Vehicles/Batterie-Elektrofahrzeuge)“, so Zipse. Er verwies auf den Beschluss, dass die britische Tochter MINI ab Anfang der 2030er-Jahre eine reine Elektroauto-Marke sein soll.

Eine Durchdringung der Märkte mit E-Mobilität sei kein Thema mehr vonseiten des Fahrzeug-Angebots. Sie hänge vielmehr davon ab, wie schnell die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird, sagte Zipse. BMW engagiere sich mit ersten Projekten selbst in diesem Bereich, die Infrastruktur müsse aber in allen 27 EU-Staaten schneller vorankommen.

Neue E-Generation in Arbeit

2023 werde BMW in fast jedem seiner Fahrzeugsegmente mindestens ein Elektroauto haben. Insgesamt wolle der Konzern in den nächsten rund zehn Jahren etwa zehn Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen, unterstrich Zipse. „2025 – das sind nur noch vier Jahre – starten wir mit der Neuen Klasse. Mit diesem völlig neuen Produktangebot antworten wir auf die hoch komplexen Anforderungen der nächsten Jahrzehnte.“ Die entwickelte neue Fahrzeugarchitektur sei „kompromisslos elektrisch“, egal ob mit Batterie oder Wasserstoff“. Hinzu komme eine neue IT- und Software-Architektur sowie eine neu entwickelte elektrische Antriebs- und Batteriegeneration.

„Für mich ist all das Ausdruck einer klaren Zukunftsorientierung und damit das Gegenteil von fossil oder etabliert. Diese kleine Replik zur Meinung einiger Auto-Experten muss erlaubt sein“, so Zipse.

BMW hat mit dem Kleinwagen i3 früh ein Elektroauto auf den Markt gebracht, sich dann aber auf teilelektrische Versionen bestehender Modellreihen konzentriert. Ab diesem Jahr kommen weitere reine Stromer der Kernmarke zu den Händlern, auch MINI arbeitet an neuen E-Pkw neben dem Voll-Stromer Cooper SE und einem Plug-in-Hybridmodell. „Wie erwartet, kaufen unsere Kunden gerade jetzt deutlich mehr elektrifizierte Fahrzeuge. Im ersten Halbjahr stieg unser Absatz um nahezu 150 Prozent. In unserem Heimatmarkt Deutschland liefern wir bereits fast jeden vierten BMW und rund 30 Prozent aller MINIs mit einem elektrischen Antrieb aus“, berichtete Zipse.

Bis Ende dieses Jahres wolle der Konzern insgesamt eine Million vollelektrische und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge auf der Straße haben, 2025 dann zwei Millionen reine E-Fahrzeuge. Bis dahin solle der Elektroauto-Absatz im Vergleich zu 2020 verzehnfacht werden. Auf die neue Batterie-Version des Kompakt-SUV X3, den iX3, folgen in diesem Jahr das als Technologieträger konzipierte SUV iX und das Gran Coupé i4. Bei beiden übertreffe der hohe Auftragsbestand die Erwartungen, freute sich der BMW-Chef. Das geplante Jahresvolumen vom iX sei in Europa schon größtenteils ausverkauft. In den nächsten zwei Jahren folgten vollelektrische Versionen von BMW 7er, X1 und 5er.