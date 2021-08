Tesla öffnet in diesem Jahr sein bisher für Kunden exklusives „Supercharger“-Schnellladenetz. Das soll der schnelleren Verbreitung der rot-weißen Säulen zugute kommen. Schon jetzt wird das Stromtankstellen-Netz laufend ausgebaut – auch in Europa. Besonders viele neue Standorte auf dem Kontinent sind in Deutschland geplant.

Das offizielle Supercharger-Ladeverzeichnis auf der Tesla-Website wurde kürzlich um weltweit neu geplante Standorte erweitert, berichtet Teslamag. Ein besonderer Schwerpunkt liege dabei auf Schnellladesäulen in Deutschland. Laut einer Meldung von Tesla waren im Juni 90 deutsche Supercharger-Stationen verfügbar. Nach den neuen Karten im Web sollen jetzt 55 weitere hinzukommen – also deutlich mehr als 50 Prozent. Für mehrere davon sei die Eröffnung noch in diesem Quartal geplant.

Tesla bietet in Deutschland bereits eine gute Supercharger-Abdeckung für Kunden, die auf viel befahrenen Straßen längere Strecken zurücklegen. Seit einiger Zeit werden außerdem in Großstädten urbane Schnelllader installiert. Die nördlichste der Tesla zufolge neu geplanten Supercharger-Stationen soll im zweiten Quartal 2022 in Kiel entstehen, berichtet Teslamag. Im dritten Quartal seien weitere Standorte im Norden geplant, darunter Stadt-Schnelllader in Hamburg.

Am südlichen Rand Deutschlands bereite Tesla für das nächste Jahr einen neuen Supercharger in Kiefersfelden vor. Im Rheinland von Bonn bis Düsseldorf wolle das Unternehmen nach der aktualisierten Karte fünf neue Standorte eröffnen, heißt es weiter. Weitere Ausbau-Schwerpunkte seien im Rhein-Main-Gebiet und der Gegend um Stuttgart erkennbar.

Nach Angaben von Tesla gibt es weltweit derzeit 2500 Supercharger-Stationen mit über 25.000 Ladesäulen. In Europa sei das Netzwerk an mehr als 600 Stationen auf über 6100 Schnellladeplätze in 27 Ländern verteilt angewachsen, so der US-Elektroautobauer im Juni. Teslas Vizepräsident für den Bereich Antrieb und Energie-Ingenieurwesen hat kürzlich angedeutet, dass die Öffnung des Supercharger-Netzes eine noch aggressivere Expansion bringen könnte. Firmenchef Elon Musk stimmte dem zu und merkte an, dass die Infrastruktur stärker als je zuvor erweitert werden müsse.

„Damit das Supercharger-Netz auch für die Autos anderer Hersteller von Nutzen ist, müssen wir das Netz schneller ausbauen, als wir die Fahrzeugproduktion steigern, was nicht einfach ist“ erklärte Musk. Das Andocken mit Elektroautos anderer Marken soll zum Ende des Jahres über die bestehende Tesla-App ermöglicht werden. Es wird erwartet, dass Fremdkunden ein höherer Preis als Tesla-Fahrern berechnet wird. Für letztere wurden die Gebühren kürzlich abermals erhöht, sie müssen nun 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh) zahlen. Hinzu kommt eine Blockiergebühr von 1 Euro pro Minute, wenn man nach Abschluss des Ladevorgangs länger als fünf Minuten stehen bleibt.