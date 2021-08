BMW, Daimler, Ford und der Volkswagen-Konzern mit den Marken Audi und Porsche haben 2017 nach dem Vorbild von Teslas „Supercharger“-Schnellladenetz das Gemeinschaftsunternehmen Ionity ins Leben gerufenen. Die bis Ende 2020 geplanten 400 Strom-Tankstellen entlang europäischer Fernstraßen wurden bislang allerdings nicht erreicht. Auch die bestehenden Standorte sind noch nicht auf dem erhofften Niveau, kritisierte kürzlich Volkswagen-Chef Herbert Diess.

Diess berichtete auf dem Karriereportal LinkedIn von seiner Urlaubsfahrt in Richtung Italien. Die Reichweite des von ihm genutzten VW ID.3 Pro S sei bei zurückhaltender, defensiver Fahrweise „sehr gut“ gewesen. Damit könne man auch längere Strecken ohne Zwischenladen bewältigen, vor allem im dichteren Urlaubsverkehr. „Aber: Zu wenige Ladepunkte am Brenner! Nur 4 – klar, da hält jeder am Shopping Center. Besetzt. Also weitergefahren nach Trento. Auch nach der Kritik im letzten Jahr: kein WC, kein Kaffee, eine Säule außer Betrieb/defekt, traurige Angelegenheit. Das ist alles andere als ein Premium-Ladeerlebnis, Ionity!“, so der Volkswagen-Boss.

Diess hatte bereits im letzten Jahr seinen Unmut über die nun erneut angefahrene Ionity-Station geäußert, in der Zwischenzeit tat sich offenbar wenig. Die Kritik kam schnell bei dem Schnellladeanbieter an: COO Marcus Groll bedankte sich auf LinkedIn für das Feedback und versicherte, dass der Standort am Brenner für Verbesserungen vorgemerkt sei. Ionity habe diesen Sommer einen starken Anstieg der Auslastung an vielen Standorten insbesondere in Norwegen, Schweden und Frankreich registriert und werde darauf reagieren. Für die italienische Station in Trento arbeite man an einer Verbesserung des Kundenservice. Der defekte Lader sei bereits repariert worden.

Ionity betreibt eigenen Angaben nach derzeit 359 Ladestationen, 39 weitere sind im Aufbau. Sind 400 Stationen erreicht, soll die Schnellladeinfrastruktur weiter ausgebaut werden – möglicherweise auch vermehrt in Städten. Dem Joint Venture gehören seit letztem Jahr auch die südkoreanischen Automarken Hyundai und Kia an. Der Gesellschafterkreis könnte laut Insidern bald zudem den französischen Autohersteller Renault und den Mineralölkonzern Shell umfassen. Shell ist bereits Partner von Ionity und baut an einzelnen Standorten Schnellladetechnik auf. An den HPC-Säulen (High Power Charging) von Ionity können Elektroautos mit bis zu 350 kW Ladeleistung in wenigen Minuten statt Stunden Energie für die Weiterfahrt ziehen.

Das von Diess bei Ionity vermisste hochwertige Ladeerlebnis könnten in Zukunft die Töchter Audi und Porsche bieten, beide treiben eigene Premium-Ladenetze für ihre Kunden voran. Weitere Konkurrenz droht Ionity durch Tesla: Der Elektroauto-Branchenprimus will zum Ende des Jahres sein Supercharger-Netz für Fremdkunden öffnen. Die Nutzung durch andere E-Auto-Fahrer soll über die offizielle Tesla-App ähnlich komfortabel wie für die eigenen Kunden möglich sein.