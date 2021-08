Die deutsche Automobilindustrie macht weiter Druck bei der Elektroauto-Ladeinfrastruktur. Die Produktion von Stromern nehme zu, der Ausbau des Ladenetzes für die Fahrzeuge gehe aber nicht schnell genug voran, kritisierte der Verband der Automobilindustrie (VDA).

Bis 2030 würden allein in Deutschland eine Million Ladepunkte benötigt. „Zum Stand Juli gibt es aber gerade einmal 39.000 normale Ladepunkte und 6.500 Schnellladepunkte“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das reiche nicht aus. Eigentlich müssten wöchentlich 2.000 neue Ladepunkte gebaut werden, es seien aber nur 300. Die Kluft zwischen Ladepunkten und Elektroautos werde somit immer größer.

Fehlende Ladesäulen sind laut dem VDA auch ein Kaufhemmnis für Elektroautos. Bei einer Umfrage im Auftrag des Verbandes hätten etwa 64 Prozent der Befragten die unzureichende Ladeinfrastruktur als Hauptvorbehalt gegen den Kauf eines Stromers genannt.

Im Juni hatte der VDA die Ergebnisse einer Auswertung zum Ausbau der Ladeinfrastruktur in 31 europäischen Staaten veröffentlicht. Das daraus erstellte Ladenetz-Ranking für Europa zeigt, wie viele öffentlich zugängliche Ladepunkte in einem Land in Relation zum Gesamtbestand an Pkw vorhanden sind. Je mehr öffentliche Ladepunkte es gebe, desto attraktiver sei es für den Verbraucher, auf Elektroantrieb umzusteigen, so der Verband. Deutschland rangiert in dem Ranking knapp vor Frankreich an zweiter Stelle bei der absoluten Anzahl der Ladepunkte, liegt aber bei Berücksichtigung des Pkw-Gesamtbestands noch unter dem Durchschnitt aller europäischen Staaten.

Wenn die EU-Kommission überlege, Neuwagen künftig nur noch mit Elektroantrieb zuzulassen, müsse sie für ein flächendeckendes Ladenetz überall in Europa sorgen, so Müller im Juni. Hierzu müsse die EU-Kommission für alle Staaten verbindliche Ausbauziele festlegen. Dazu gehörten Ladepunkte am Wohnort, am Arbeitsplatz, im Handel und auf öffentlichen Straßen, die alle mit Ökostrom versorgt sein müssen. Wenn weder genug Ladepunkte noch ausreichend Ökostrom für den Individualverkehr zur Verfügung stehen, werde die Transformation zur Klimaneutralität nicht gelingen.