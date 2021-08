Der chinesische Elektroautobauer NIO will im nächsten Jahr auch in Europa Kunden erobern. Das Start-up verkauft auf dem Heimatmarkt bereits erfolgreich Tausende Fahrzeuge im Monat und gilt als das Tesla Chinas. Neben der Expansion in weitere Länder plant das Unternehmen für 2022 die Einführung neuer Modelle.

Momentan hat NIO das große SUV ES8 das kleinere SUV ES6 und den SUV-Crossover EC6 sowie demnächst die Limousine ET7 (Artikelbild) im Angebot. Im Rahmen der Präsentation des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal wurden weitere E-Autos angekündigt.

„Wir wollen im Jahr 2022 drei neue Produkte auf der Basis der NIO-Technologieplattform 2.0 auf den Markt bringen, darunter ET7, eine Premium-Limousine mit Elektroantrieb“, sagte NIO-Gründer und -CEO William Bin Li. „Da die Akzeptanz von Elektroautos weltweit einen Wendepunkt erreicht, ist es unserer Meinung nach unerlässlich, die Einführung neuer Produkte zu beschleunigen, um der wachsenden Nutzerbasis auf dem globalen Markt mehr smarte Premium-Elektroauto-Angebote mit überlegenen, ganzheitlichen Dienstleistungen zu bieten.“

NIO lieferte im zweiten Quartal 21.896 Fahrzeuge aus, darunter 4433 ES8, 9935 ES6 und 7528 EC6 – ein Anstieg von 111,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In den nächsten drei Monaten sollen die Auslieferungen unter dem Strich zwischen 23.000 und 25.000 Fahrzeugen liegen, was einem Anstieg von etwa 88,4 bis 104,8 Prozent gegenüber dem gleichen Quartal 2020 entsprechen würde. Als Umsatz visiert das Start-up umgerechnet zwischen rund 1,27 und 1,17 Milliarden Euro an, was ein Plus von etwa 96,9 bis 112,8 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vierteljahr 2020 wäre.

NIO-Elektroautos bieten aktuell neben Komfort, hoher Digitalisierung und Leistung bis zu 615 Kilometer Reichweite, allerdings gemäß dem hierzulande ausgelaufenen NEFZ-Fahrzyklus. Für den ET7 wurden über 1000 Kilometer pro Ladung angekündigt, dieses Modell wird damit auch nach der in Europa gültigen realitätsnahen WLTP-Norm eine hohe Reichweite ermöglichen. Dazu möchte NIO in einer Branchenpremiere ab Ende 2022 eine Batterie mit 150 kWh Kapazität einsetzen, deren Chemie mit festen statt den heute üblichen flüssigen Elektrolyten funktioniert.

Welche zwei neuen Elektroautos zusätzlich zum ET7 geplant sind, konkretisierte der Firmenchef bei der Bekanntgabe des Quartalsergebnisses nicht. Bereits vor einiger Zeit hatte NIO den Supersportwagen EP9 und das Visionsfahrzeug EVE vorgestellt. Allerdings richtet sich das Unternehmen an den Massenmarkt, es dürften deshalb weitere, erschwinglichere Modelle für eine breitere Zielgruppe in Arbeit sein. Ein weiterer Fokus der Marke flankierend zu attraktiven Elektroautos sind Dienste wie ein eigenes Ladenetz und Batterie-Wechselstationen. Ob Letzteres auch in Europa breitflächig vorangetrieben wird, bleibt abzuwarten.