StoreDot kündigt Rundzelle für „10-Minuten-Ladung“ an

Das israelische Start-up StoreDot hat das Laden von Elektrofahrzeugen in fünf Minuten versprochen. Dieses Ziel besteht nach aktuellem Stand weiter, wurde bislang allerdings erst mit Prototypen in einem E-Roller demonstriert. Nun präsentierte das Unternehmen die Anwendung seiner Technologie für „extremes Schnellladen“ (Extreme Fast Charging, kurz XFC) in Form eines Akkus im von Elektroauto-Pionier Tesla populär gemachten Rundzellen-Format 4680.

Der neue Akku sei seit über drei Jahren in Arbeit und lasse sich in zehn Minuten vollladen, erklärte StoreDot. Der „Durchbruch“ gehe auf Erkenntnisse der britischen Universität Warwick in Kooperation mit dem Ölmulti BP zurück. Letzter hat 20 Millionen Dollar in StoreDot investiert. Für den neuen Akku bestünden fünf Patente im Bereich des Zelldesigns, das die Stromaufnahme erhöhe und Sicherheits- sowie Leistungsprobleme löse. Tests hätten einen vielversprechend niedrigen Innenwiderstand ergeben.

Die 4680-Zelle erlaube es Autoherstellern, die XFC-Energiespeicher von StoreDot nicht mehr nur in Form von flachen, sogenannten Pouch-Zellen, sondern auch als zylindrische Zellen zu verwenden. Interessenten verspricht StoreDot eine um 50 Prozent kürzere Ladezeit bei gleichen Kosten. Beide Formate befinden sich Unternehmensangaben nach beim chinesischen Produktionspartner EVE Energy im Hochlaufprozess und sollen 2024 für die Massenproduktion bereit sein.

„Das Ziel, eine zylindrische Zelle in nur 10 Minuten extrem schnell aufzuladen, war vom ersten Tag an Bestand des Technologiefahrplans von StoreDot“, so Firmenchef Doron Myersdorf. „Es ist von großer Bedeutung, dass wir den Herstellern von Elektrofahrzeugen mit unserer XFC-Technologie eine Auswahl an Zellformaten anbieten können, die die derzeitigen Hindernisse für den Besitz eines Elektrofahrzeugs überwinden: Reichweiten- und Ladeangst.“

Das Start-up gibt an, sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit einer Reihe von internationalen Autoherstellern zu befinden, um sie mit XFC-Zellen zu beliefern. Als zentrale Innovation seiner Energiespeicher hat StoreDot bisher den Ersatz von Graphit in der Zellenanode durch „metalloide Nanopartikel“ genannt. In der aktuellen Mitteilung zu der 4680-Zelle ist von einer Anode mit vor allem Silizium die Rede. Für das schnelle Laden des neuen Formats habe man gegenüber den Pouch-Zellen große Herausforderungen bewältigen müssen. Dazu sei die Akkuchemie angepasst worden.

In einer Mitteilung im August hatte StoreDot über die Anmeldung eines Patentes für eine „Booster“-Funktion informiert, die die Zusammenarbeit von XFC-Batterien mit unterschiedlichen Ladestationen optimiert. In seiner jüngsten Nachricht verkündete StoreDot abschließend, eine neue Batterie-Generation mit Festkörper-Technologie mit „extremer Energiedichte“ (Extreme Energy Density/XED) zu planen. Diese soll ab 2028 in Großserie produziert werden. Zu den Unterstützern des Unternehmens gehören neben BP auch der Elektronikriese Samsung und Daimler. Die in Entwicklung befindliche Technologie ist für die Produktion auf bestehenden Fertigungslinien für Lithium-Ionen-Batterien ausgelegt.