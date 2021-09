Hyundai stellt „Wasserstoff-Vision 2040“ vor

Die Hyundai Motor Group hat ihre Vision einer weltweiten „Wasserstoffgesellschaft“ präsentiert. Der Konzern stellte Pläne vor, bis 2040 durch die Einführung neuer Technologien im Transportwesen und in anderen Sektoren zur Verbreitung des Energieträgers Wasserstoff beizutragen. Ziel des Konzerns ist es unter anderem, seine Nutzfahrzeugpalette bis 2028 vollständig mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellensystemen auszustatten.

„Die Vision der Hyundai Motor Group ist es, die Energie von Wasserstoff in allen Bereichen des Lebens und der Industrie einzusetzen. Das Ziel ist es, Wasserstoff für jeden überall nutzbar zu machen. Wir wollen praktische Lösungen für die nachhaltige Entwicklung der Menschheit in allen Lebensbereichen anbieten und dazu beitragen, dass bis 2040 eine weltweite Wasserstoffgesellschaft entsteht“, sagte Konzernchef Euisun Chung.

Hyundai gehört zu den Vorreitern bei Wasserstoff-Elektromobilität, erste Pkw und Lkw werden bereits gebaut. Die Südkoreaner wollen das Angebot sukzessive ausbauen. Hyundai erwartet, dass die Wasserstoffenergie bis zum Jahr 2040 nicht nur für den Transport genutzt wird, sondern auch in weiteren Bereichen verschiedener Industrien und im privaten Umfeld Anwendung findet. „Nach zwei Jahrzehnten an der Spitze der Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie sieht der Konzern diese für breitere Anwendungen in seinen Fahrzeugen sowie für weitere Mobilitäts- und verschiedene Energieanwendungen vor“, heißt es in einer Mitteilung.

Hyundai erklärte, künftig alle neuen Nutzfahrzeuge wie Busse und schwere Lkw für den globalen Markt als brennstoffzellen- und batteriebetriebene Elektrofahrzeuge auf dem Markt anzubieten. Der Konzern hat bereits mit der Serienproduktion einer verbesserten Version des aktuellen Wasserstoff-Schwerlastkraftwagens Xcient Fuel Cell begonnen. Es ist eine Zugmaschine auf Basis des Xcient Fuel Cell in Entwicklung, die 2024 Markstart feiern soll. Hyundai präsentierte nun zudem das Konzept „Trailer Drone“ – ein wasserstoffbetriebenes Containertransportsystem, das autonom arbeiten kann.

Hyundai teilte mit, ein circa fünf bis sieben Meter langes Brennstoffzellen-PBV (Purpose Built Vehicle) zu entwickeln, das auf den globalen Markt für leichte Nutzfahrzeuge abzielt. Bis 2030 wird ein jährlicher Absatz von sieben Millionen Einheiten prognostiziert. Der Konzern glaubt, dass Wasserstoff-Brennstoffzellen-Systeme nicht nur in Fahrzeugen wie dem SUV Nexo, dem Stadtbus Elec City und dem Xcient Fuel Cell Truck kommerziell genutzt werden können, sondern auch in verschiedenen Bereichen wie Hochleistungsfahrzeugen, städtischer Luftmobilität, Robotern, Flugzeugen und in großen Schiffen eingesetzt werden können. Hyundai hat zudem die Ausweitung des Anwendungsbereichs von Brennstoffzellensystemen und -technologien auf alle Bereiche des Energiesektors vor, einschließlich der Bereitstellung von Strom und Wärme für Gebäude, städtische Energiequellen und Kraftwerke.

Hyundai arbeitet an der Einführung einer neuen Generation von Brennstoffzellensystemen „zu einem attraktiveren Preis und mit erhöhtem Volumen bei zugleich noch besserer Haltbarkeit und Leistung“. Der Konzern will bis 2030 Fahrzeuge mit Brennstoffzellentechnologie zu einem Preis anbieten, der auf dem Niveau eines batterieelektrischen Fahrzeugs liegt. Flankierend investiert Hyundai weltweit in den Aufbau von „Wasserstoff-Ökosystemen“. Der Konzern strebt außerdem in verschiedenen Geschäftsbereichen Partnerschaften mit anderen Organisationen und Regierungen an, darunter aus den Branchen Luftfahrt, Schienenverkehr, Energie, Infrastruktur, Informations- und Kommunikationstechnik und anderen Dienstleistungssektoren.

Hyundai hat mehrere mögliche Produkte für zukünftige Einsatzgebiete der Wasserstofftechnologie vorgestellt, die sich auf verschiedene Anwendungen erstrecken – von Notfall- und Rettungsdiensten über den autonomen Containertransport bis hin zu Hochleistungssportfahrzeugen:

Trailer Drone

Der „Trailer Drone“ ist ein wasserstoffbetriebenes Containertransportsystem, das autonom arbeiten kann. „Durch eine große Anzahl intelligent untergebrachter Wasserstofftanks, die auf das Fahrprofil abgestimmt sind, gewährleistet der flexible und effiziente ‚Trailer Drone‘ mit einer einzigen Betankung eine mit bestehenden Containertransportsystemen vergleichbare Reichweite von mehr als 1.000 Kilometern“, heißt es dazu.

Fuel Cell e-Bogie

Der Begriff „Drehgestell“ (bogie) stammt aus der Eisenbahnindustrie. Drehgestelle sind Radträger, die unter jedem Zugwaggon sitzen. Das „Fuel Cell e-Bogie“ befindet sich demnach wie ein Eisenbahndrehgestell unter dem Container und fungiert als in sich geschlossenes System mit Brennstoffzellenantrieb und unabhängiger Vierradlenkung. Der Trailer Drone besitzt zwei Fuel-Cell-e-Bogie-Systeme, „die eine beispiellose Manövrierfähigkeit durch seitliche Bewegungen ermöglichen“, so die Entwickler. Der „Clustermodus“ ermöglicht es mehreren Trailer-Drohnen, sich gemeinsam dicht hintereinander fortzubewegen. Das Fuel Cell e-Bogie ist laut Hyundai eine Mehrzweckplattform und damit auch für andere Einsatzzwecke geeignet.

Vision FK

Die Brennstoffzellentechnologie ist auch für Hochleistungsfahrzeuge wie den „Vision FK“ geeignet, glaubt Hyundai. Das Konzeptfahrzeug beschleunigt mit einer Leistung von über 500 kW (680 PS) in unter vier Sekunden von 0 auf 100 km/h. Durch die Kombination eines Brennstoffzellen-Konverters mit einem Plug-in-Antriebsstrang mit Hinterradantrieb hat das Fahrzeug Hyundai zufolge mit einer Tankfüllung eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern.

Rescue Drone

Der „Rescue Drone“ ist ein Konzeptfahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb, das ferngesteuert und autonom zur Brandbekämpfung und Lebensrettung eingesetzt werden kann. Es verfügt über ein unabhängiges Lenksystem, mit dem es sich an Ort und Stelle drehen und wie ein Krebs am Boden fortbewegen kann. Durch die Bilder einer zum Fahrzeug gehörenden Flugdrohne kann sich der Rescue Drone einen Überblick über die Lage verschaffen. Mit einer Tankfüllung kann er laut Hyundai eine Reichweite von 450 bis 500 Kilometern erzielen.

H Moving Station

Das Schwerlastfahrzeug „H Moving Station“ ist mit Betankungsvorrichtungen für Brennstoffzellenfahrzeuge ausgestattet. Diese mobile Wasserstofftankstelle eigne sich besonders für Gebiete mit einem begrenzten Angebot an Tankmöglichkeiten, heißt es.

Rescue Hydrogen Generator Vehicle (RHGV)

Das RHGV versorgt mithilfe von Brennstoffzellentechnik Fahrzeuge mit Strom, die in entlegenen Regionen abseits der Straße Energie benötigen. Das Versorgungsfahrzeug kann gleichzeitig 220 Volt (einphasig) und 380 Volt (dreiphasig) abgeben.