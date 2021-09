EnBW kündigt zwölf neue „XXL-Schnellladeparks“ bis Jahresende an

Die EnBW kündigt zur Eröffnung der Messe IAA Mobility die Inbetriebnahme von zwölf weiteren „XXL-Schnellladeparks“ für Elektroautos bis Jahresende an. Wenige Tage nach der Eröffnung eines Ladeparks in München-Unterhaching mit 20 Ladepunkten stehe bereits jetzt in Wörth an der Donau ein weiterer Standort bereit, der nächste in Erlangen sei in den Startlöchern. Letzterer werde an der A3 gelegen, rund 20 Kilometer östlich von Regensburg, 16 Ladepunkte mit 300 Kilowatt Leistung bieten.

„In den kommenden Monaten nehmen wir nahezu jede Woche einen neuen großen Ladepark ans Netz. Und für nächstes Jahr sind bereits 24 Schnellladeparks mit PV-Dach und mindestens 16 Ladepunkten in der Projektierung“, sagt Timo Sillober, E-Mobilitäts-Chef der EnBW.

Parallel zu den großen Ladeparks wie in Unterhaching und Wörth will der Energiekonzern bis Jahresende weitere 150 bis 200 kleinere Schnellladestandorte bauen. Mit 4 bis 8 Ladepunkten sollen diese die großen Ladeparks komplettieren, sodass im gesamten Bundesgebiet ein dichtes Netz für Hochgeschwindigkeitsladen entsteht. „Deswegen ist die EnBW als größter Anbieter für Schnellladen dieses Jahr auch zum ersten Mal mit einem eigenen Stand auf der IAA“, erklärt Sillober das Engagement auf der Messe für Mobilität.

„Die vielen Neuheiten, die die Automobilhersteller in diesem Jahr auf der IAA präsentieren, sprechen eine eindeutige Sprache: Elektromobilität nimmt deutlich an Fahrt auf“, betont der EnBW-Manager. „Damit diese Fahrzeuge den Weg von den Messeständen auf Deutschlands Straßen finden, brauchen sie eine leistungsstarke und vor allem flächendeckende Ladeinfrastruktur. Deswegen kommt es neben Lademöglichkeiten zuhause und am Arbeitsplatz vor allem auf das öffentliche Schnellladeangebot an. Und das bauen wir weiterhin in hohem Tempo aus.“

Das Schnellladenetz der EnBW umfasst nach Angaben des Unternehmens mittlerweile über 600 eigene Standorte im gesamten Bundesgebiet. An ihnen gebe es zu 100 Prozent Ökostrom, zudem seien viele modular erweiterbar und könnten bei steigender Nachfrage kurzfristig um weitere Ladepunkte ergänzt werden. In Wörth beispielsweise durch Verdoppelung auf bis zu 24 Ladepunkte. Der nächste Schnellladepark mit 20 Ladepunkten soll in wenigen Wochen im bayerischen Erlangen in Betrieb gehen. Fast dreimal so viele Ladepunkte wird sein großer Bruder am Kamener Kreuz haben: Hier baut die EnBW derzeit den größten öffentlichen Hochgeschwindigkeits-Ladepark Europas mit 52 Ladepunkten.