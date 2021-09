Rivian startet Produktion von Kundenfahrzeugen

Das US-Start-up Rivian hat mit wenigen Monaten Verzögerung mit der Produktion von Elektroautos für Kunden begonnen. In seiner Fabrik in der Stadt Normal im Bundesstaat Illinois laufen seit Kurzem die ersten Exemplare des Pick-up-Trucks R1T vom Band. Das SUV R1S soll demnächst folgen.

“Nach monatelangem Bau von Vorserienfahrzeugen ist heute Morgen unser erstes Kundenfahrzeug in Normal vom Band gelaufen! Die gemeinsamen Anstrengungen unseres Teams haben diesen Moment möglich gemacht. Wir können es kaum erwarten, diese Fahrzeuge in die Hände unserer Kunden zu geben“, twitterte Gründer und Firmenchef RJ Scaringe.

Der R1T ist damit der erste für die Großserie produzierte vollelektrische Pick-up-Truck. Rivian hat für dieses Modell und das SUV R1S seit zehn Jahren Technologie für hohe Leistung und alltagstaugliche Reichweite auch im Gelände entwickelt. Die entstandene modulare „Skateboard“-Plattform bündelt die wichtigsten Komponenten des Elektroantriebs im Fahrzeugboden und soll weitere Modelle der Marke ermöglichen. Die Rivian-Architektur wird zudem für Produkte von Kooperationspartnern genutzt.

After months of building pre-production vehicles, this morning our first customer vehicle drove off our production line in Normal! Our team's collective efforts have made this moment possible. Can't wait to get these into the hands of our customers! pic.twitter.com/8ZidwTaXRI

— RJ Scaringe (@RJScaringe) September 14, 2021