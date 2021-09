Insider: Apple-Elektroauto soll überlegener Gegenentwurf zu aktuellen Modellen werden

Apple will laut Berichten ein Elektroauto bauen, seit diesem Jahr soll der Erfinder des iPhones dazu aktiv Fertigungspartner suchen. Ob das stimmt, hat der Tech-Konzern bisher nicht bestätigt. Der bekannte und gut vernetzte Autojournalist Georg Kacher hat zusammengetragen, was nach aktuellem Stand geplant sein könnte.

Mitte des Jahres wurde bekannt, dass der frühere BMW-Manager Ulrich Kranz künftig bei Apple arbeitet. Zuvor hatte er in den USA mit einem weiteren Ex-BMW-Mann als Mitgründer das Elektroauto-Start-up Canoo vorangetrieben. Die Personalie befeuerte die Gerüchte, dass Apple in die Automobilindustrie einsteigen will. Bereits zuvor waren immer wieder Autoexperten zu den Kaliforniern gewechselt, unter anderem von Tesla. Apple klopft zudem mittlerweile offenbar weltweit bei führenden Unternehmen der Branche an, um Partnerschaften auszuloten.

In den vergangenen Wochen fanden laut Kacher eine Reihe von Kontaktgesprächen statt, aus denen sich vier Schwerpunkte für Apples Auto-Pläne ableiten lassen. Demnach konzentrieren sich die Entwickler auf teil- und vollautonome Fahrsysteme, innovative und unverwechselbare Designlösungen, eine verknüpfte, leistungsstarke Softwarearchitektur sowie Batterie-, Lade- und Antriebskonzepte. Diese eng miteinander vernetzten Disziplinen dürften tragende Säulen des immer noch nicht endgültig definierten Gesamtfahrzeugs sein. „Alles, was wir über das iCar zu wissen glauben, ist der Anspruch, einen überlegenen Gegenentwurf zur frisch etablierten vollelektrischen Auto-Welt auf die Straße zu bringen“, so Kacher. Ein stark anderen Produkten ähnelndes Modell sei daher unwahrscheinlich.

„Morphing-Design“ & neues Greenhouse-Konzept

Angesichts der ambitionierten Pläne könnte Apple zunächst ein hochpreisiges Fahrzeug anbieten, dessen fortschrittliche Technologien später in erschwinglicheren Produkten münden. Insider berichten laut Kacher von einem markanten, durchweg funktionsgetriebenen „Morphing-Design“, das weiche Konturen durch Über-und Unterdruck des betreffenden Bauteils verändern kann. Beim Einparken könnten die Stoßfänger pneumatisch gezielt Volumen abbauen. Bei höherem Tempo würde ein längerer Heckabschluss die Aerodynamik optimieren und gleichzeitig Auffahrunfälle entschärfen.

Darüber hinaus spiele Apple angeblich mit dem Gedanken, das Greenhouse komplett neu zu erfinden – also die aufgesetzte Passagierkanzel mit den Säulen, den Scheiben und dem Dach. Hier stünden von außen blickdichte, von innen aber transparente Scheiben mit variabler Tönung auf der Agenda. In einem zweiten Schritt solle das Glas komplett entfallen, die visuelle Verbindung zur Außenwelt würde dann durch Virtual-Reality-Brillen und Kopfhörer erfolgen.

Unter Berufung auf einen früheren Mitarbeiter erklärt Kacher, dass es Apple weder um ein Stadtauto für die Masse noch um ein „Supercar“ als Leuchtturmprojekt gehe. Das iCar solle vielmehr durch die Summe seiner Eigenschaften überzeugen: „einzigartiges Design, pilotiertes Fahren in Perfektion, universelle Schnittstelle aller digitalen Welten, herausragende Effizienz, ‚personal mobility as a service‘ in Reinkultur“. Die Kernkompetenzen wolle der US-Konzern dabei intern halten, bei der Umsetzung aber Kooperationen eingehen.

Zuletzt hieß es, dass Apple mit etablierten Autoherstellern wie Hyundai oder Nissan verhandelte, diese sich aber nicht wie gefordert zum Auftragsfertiger degradieren lassen wollten. Beim Antrieb sei noch vieles unbekannt, so Kacher. Der aktuelle Favorit sei hier wohl LG Magna e-Powertrain, ein Gemeinschaftsunternehmen des südkoreanischen Batterieherstellers LG Chem sowie des Zulieferers und Auftragsfertigers Magna. Im ersten Schritt sei eine eigene Fertigungsstraße für Apple im österreichischen Magna-Werk in Graz denkbar. Mit Blick auf die Akkutechnik soll eine „revolutionäre“ Lithium-Eisenphosphat-Batterie in Arbeit sein.

Apples Chef hatte sich im April zu dem mutmaßlichen Einstieg in die Automobilbranche geäußert: Tim Cook erklärte, dass das Unternehmen „so viele Dinge“ erforsche, die nie an die Öffentlichkeit kommen. Er sage aber nicht, dass dies auch bei Autotechnik der Fall sein wird. „Wir werden sehen, was Apple macht“, so Cook. Er merkte an, dass es dem Konzern darum gehe, Hardware, Software und Services zu integrieren und hier Schnittpunkte zu finden – das sei, wo „die Magie“ liege, und was Apple liebe.