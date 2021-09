Volkswagen geht bei Elektroauto-Akkus „vom Kleinen zum Großen“

Der Volkswagen-Konzern stellt für Elektroautos zukünftig auch eigene Batteriezellen her, bislang kommen diese von den hier führenden Zulieferern aus Asien. Technikvorstand Thomas Schmall hat mit der Wirtschaftswoche über die Pläne und den aktuellen Stand gesprochen.

Da das E-Auto das Fahrzeug der Zukunft sei, sei es naheliegend, dass Volkswagen als einer der größten Hersteller der Verbrenner-Welt auch die Batteriezelle selbst bauen will, so wie er bisher Motoren selbst baut. „Jetzt werden die Claims für die nächsten 30 Jahre Wertschöpfung in unserer Industrie abgesteckt – und da möchten wir ganz vorn mit dabei sein“, erklärte Schmall. Der Entschluss zu einer eigenen Akku-Produktion sei aus technischen und marktwirtschaftlichen Gründen gefallen. Der Hauptantrieb sei aber, dass Volkswagen den technologischen Kern seiner künftigen Produkte selbst beherrschen wolle.

Vorerst setzt Volkswagen noch Batteriezellen von anderen Unternehmen ein, die Batteriesysteme werden aber intern gefertigt. Nun gehe man sukzessive die Zelle an, die technisch und finanziell eine andere Herausforderung darstelle, sagte Schmall. Dabei sei ein in Salzgitter aufgebautes Testlabor der erste Zwischenschritt. Es handele sich um eine der modernsten Einrichtungen ihrer Art, in der Volkswagen Zellen anderer Hersteller und eigene Entwicklungen bis hinunter auf die atomare Ebene teste. Dabei untersuche man den Aufbau, verschiedene Materialzusammensetzungen und wie neue chemische Zusammensetzungen das Schnellladen, die Lebensdauer und die Leistungsdichte beeinflussen. Volkswagen gehe „vom Kleinen zum Großen“.

Mitte September habe der Konzern seine Labore als Forschungsfabrik angefahren. Hier teste man, ob und wie sich die neuen, besseren Zellen in die industrielle Massenfertigung bringen lassen, erläuterte der Technikvorstand. Auch das Recycling der Batterien, wenn sie am Ende des Fahrzeuglebens zu dem Autobauer zurückkommen, solle in Salzgitter stattfinden. Das Ziel sei ein geschlossener Kreislauf mit mehr als 90 Prozent Rückgewinnung aller wertvollen Rohstoffe.

Volkswagen will künftig im großen Stil Batteriezellen selbst produzieren. Die erste „Gigafactory“ werde in den kommenden ein bis zwei Jahren gebaut, kündigte Schmall an. Der Start der Serienproduktion in Salzgitter sei für 2025 vorgesehen. Beim Akku-Partner Northvolt in Schweden gehe es schon 2023 mit „Premiumzellen“ los. In Salzgitter sollen in der ersten Ausbaustufe Akkus im Umfang von insgesamt 20 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr gefertigt werden. Kapazitäten für eine zweite Ausbaustufe erlauben weitere 20 GWh. 40 Gigawattstunden seien genug für etwa 700.000 mittelgroße reine E-Autos, sagte Schmall. Das reiche nicht, um den kompletten Bedarf des Konzerns an Batteriezellen zu decken. Volkswagen werde daher zusätzlich weiter Zellen zukaufen und gemeinsam mit Partnern neue Akku-Fabriken in Europa errichten.

6 Gigafactories in Europa nötig

Volkswagen habe gerade seine interne Prognose von 30 auf 60 Prozent E-Autos ab 2030 erhöht. Das entspreche einer jährlichen E-Auto-Produktion im mittleren einstelligen Millionenbereich, so der Manager. Allein in Europa werde der Konzern deshalb etwa 240 GWh Batteriezellen pro Jahr benötigen, also sechs Gigafactories mit jeweils rund 40 GWh Jahresproduktion. Neben den Standorten in Schweden und Salzgitter plant Volkswagen eine dritte Batteriezell-Produktion in Spanien und bewirbt sich dort um entsprechende Fördermittel. Für die weiteren drei Fabriken werden laut Schmall noch Standorte gesucht, unter anderem in Osteuropa. „Wir bemühen uns um ein breites Netz an Bezugsquellen und müssen auch selber ins Rohstoffgeschäft einsteigen“, so der Vorstand. Dazu sehe sich Volkswagen die gesamte Prozesskette „von der Mine bis zum Recycling“ an. Der Konzern werde auch eigene Lieferverträge direkt mit Rohstoffproduzenten abschließen.

Schmall geht davon aus, dass neue Zellchemien wie kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat oder besonders manganreiche Kathoden Entlastung bei den Rohstoffen bringen werden. Die heute technisch führenden Zellen mit Nickel, Mangan und Kobalt würden noch eine Weile in E-Autos dominieren. Letzten Endes würden die Kunden entscheiden. Im Kleinwagen- oder Lieferwagen-Segment etwa, wo superschnelles Laden und maximale Reichweite vielen nicht so wichtig seien wie Haltbarkeit und Preis, werde die Lithium-Eisenphosphat-Zelle Marktanteile erobern.

„Die aktuelle Reichweitenolympiade wird auslaufen“, glaubt Volkswagens Technikchef. Reichweitenmaximierung sei derzeit noch ein Differenzierungsfaktor für die Hersteller. Langfristig seien den meisten Kunden aber ein gutes Ladenetz, Preis und Nachhaltigkeitskriterien wichtiger, erwartet Schmall. Sobald es genügend Schnellladesäulen gibt, seien auch kleinere und günstigere Batterien eine gute Option für viele Kunden.

Mit dem US-Unternehmen Quantumscape treibt Volkswagen Festkörper-Batterien voran, die als nächster großer Technologiesprung gelten. Der Partner habe die gesetzten technischen Meilensteine bisher alle erreicht, berichtete Schmall. Volkswagen teste die Zellen regelmäßig selbst und sehe gute Fortschritte. Im Labor würden Festkörper-Zellen bereits funktionieren, bei der Fertigung seien sie von allen heute entwickelten Zell-Formaten jedoch das anspruchsvollste. Die größte Hürde sei das Hochskalieren aus dem Labor in die industrielle Großserie. Volkswagen werde das sicherlich meistern, versicherte Schmall, es werde aber noch eine Weile dauern, bis das wirtschaftlich Sinn ergibt. Damit rechne der Konzern ab Mitte des Jahrzehnts.