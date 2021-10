Deutsche Tesla-Produktion: VW-Chefs warnen vor „brutalem“ Wettbewerb

Volkswagen-Chef Herbert Diess will den Konzern zum führendem Anbieter von Elektromobilität machen, auch bei der Digitalisierung will man künftig Vorreiter sein. Trotz Milliardeninvestitionen und neuen, immer beliebteren Elektro-Modellen sieht der Manager Europas größten Autohersteller aber weiter von der Transformation der Branche bedroht. Das zeigt ein Termin Ende September im Werksforum in Wolfsburg, bei dem Diess mit VW-Markenchef Ralf Brandstätter auf der Bühne stand.

Das Duo habe in einer Krisensitzung die wichtigsten Entscheider auf eine Revolution in Wolfsburg eingeschworen, berichtet Business Insider. „Wir tragen große Verantwortung für diesen Standort“, sagte Diess demnach. „Wir müssen den neuen Wettbewerb annehmen.“ Der Konzernchef habe Geschlossenheit bei den bevorstehenden Herausforderungen gefordert, es brauche „Lebenswillen und einen Ruck“ am Standort. Damit meinte er laut dem Bericht einen radikalen Umbau des Stammwerks in Wolfsburg, um die Abläufe effizienter zu machen.

Diess hat gegenüber seinen Top-Managern schon früher betont, dass insbesondere der US-amerikanische Elektroauto-Pionier Tesla dem Traditionskonzern bei der Zukunftstechnologie E-Auto und im digitalen Bereich mehrere Jahre voraus ist. Aber auch die diversen Autofirmen aus China setzen Volkswagen unter Druck, nicht nur technisch, sondern auch mit ihrer günstigeren und schnelleren Produktion.

Es sei dringend notwendig, dass die Weichen in Wolfsburg neu gestellt werden, so Markenchef Brandstätter bei der Krisenrunde in Wolfsburg. Der künftige Wettbewerb mit der neuen deutschen „Gigafactory“ von Tesla in Brandenburg werde brutal. Der Elektroautobauer aus Kalifornien würde neue Maßstäbe bei der Fertigung setzen. So werde die Mittelklasse-Limousine Model 3 in zehn Stunden gebaut, mehr als dreimal so schnell wie ein kompakter VW ID.3 im Elektroauto-Werk Zwickau.

Diess hat bereits das Projekt „Trinity“ ins Leben gerufen. Die Elektroauto-Initiative soll neue Maßstäbe bei Reichweite, Ladegeschwindigkeit sowie Digitalisierung und hochautomatisiertem Fahren setzen und das Stammwerk zum Aushängeschild für modernste Autoproduktion machen. „Trinity muss den Standort auf ein neues Wettbewerbsniveau heben, muss ihn revolutionieren. Auch mit neuen Prozessen“, unterstrich der Konzernchef. Allerdings gingen dem Vorstand die bisherigen Entwürfe für das Projekt nicht weit genug, schreibt Business Insider. Die Chefetage fordere „viel radikalere Lösungen“, um den Standort Wolfsburg zu retten.

„Es geht am Ende auch um Arbeitsplätze, die wir hier haben. Über die Arbeitsplätze entscheiden nicht der Herr Diess oder der Aufsichtsrat oder die Belegschaftsvertreter. Darüber entscheidet der Kunde und der Kunde kauft das Produkt, das mehr Qualität, mehr Features für einen besseren Preis bietet“, so Diess. „Deshalb müssen wir den Kampf aufnehmen, angreifen und uns unseren Standort nicht von Grünheide kaputt machen lassen.“