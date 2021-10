Auch Tesla kämpft mit Lieferketten-Problemen, Lkw und neuer Roadster erst ab 2023

Tesla meldete kürzlich für das dritte Quartal erneute Rekorde bei der Produktion und den Auslieferungen. Der US-Elektroautobauer ist wie der Rest der Branche vom weltweiten Mangel an Computerchips betroffen, kommt damit bislang aber deutlich besser als viele Wettbewerber zurecht. Firmenchef Elon Musk räumte ein, dass auch sein Unternehmen mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen hat – er bleibt aber optimistisch.

„Wir haben ein fantastisches Jahr hinter uns, mit Rekordauslieferungen“, sagte Musk vergangene Woche auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Tesla. „Es sieht so aus, als hätten wir eine gute Chance, das beizubehalten. Im Grunde können wir es schaffen, wenn wir die Chips bekommen. Ich hoffe, dass sich die Chip-Knappheit bald bessert, aber ich bin zuversichtlich, dass wir mindestens über 50 Prozent der Auslieferungen für eine ganze Weile aufrechterhalten können.“

Musk hält damit an dem zuvor geäußerten Ziel fest, in den kommenden Jahren bei der Auslieferung von Elektroautos ein jährliches Wachstum von mindestens 50 Prozent zu erreichen. Während die Chip-Knappheit in diesem Jahr die Schlagzeilen der Autoindustrie beherrscht, sagte der Tesla-Chef, dass der Elektroauto-Pionier mit „vielen“ Herausforderungen in der Lieferkette zu kämpfen habe. Eine der größten im dritten Quartal sei die Frage gewesen, ob Tesla genügend Schiffe bekommt. „Es herrschte ein großer Mangel an Schiffen“, so Musk. Tesla produziert derzeit in den USA und China, Europa wird bis zur Fertigstellung der neuen „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin mit über den Seeweg transportierten Fahrzeugen bedient.

Der Mangel an Halbleitern scheint Tesla noch nicht allzu stark bremsen: Die Kalifornier meldeten Anfang Oktober einen Auslieferungsrekord von weltweit 241.300 Elektroautos im dritten Quartal und übertrafen damit den bisherigen Höchststand von 201.250 Fahrzeugen im zweiten Quartal. Produziert wurden 237.823 Elektroautos. Andere Autobauer schnitten teils deutlich schlechter ab, so gingen etwa bei Mercedes-Benz die Verkäufe von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 30,5 Prozent zurück.

Musk sagte, der „erhebliche Kostendruck“ in der Lieferkette habe Tesla gezwungen, die Autopreise zumindest vorübergehend zu erhöhen. Die deutschen Kunden waren davon in diesem Jahr zunächst verschont geblieben, vor wenigen Tagen erhöhte Tesla aber auch hier den Preis seines Bestsellers Model 3 um 2000 Euro. In den USA stieg der Preis schon vorher, in China sank er dagegen im Juli um rund 2000 Euro.

„Die schiere Menge an Geld, die wir dafür ausgeben, Teile um die Welt zu fliegen, ist nicht großartig“, merkte Musk an. Und es wird wohl noch dauern, bis sich die Lage bessert. „Im Jahr ’23 sollten wir unsere schweren Engpässe in der Lieferkette überwunden haben“, sagte der Tesla-Chef. Um die Lieferkette zu optimieren, baut das Unternehmen neben der neuen Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide auch eine weitere Gigafactory für Elektroautos in Texas. Am neuen Standort in Deutschland sollen zudem zukünftig in großer Zahl Batteriezellen entstehen, auch diese müssen dann nicht mehr aus den USA oder China nach Europa verschifft oder geflogen werden.

Lkw & neuer Roadster kommen später

Neben Preiserhöhungen sorgen die Probleme in der Lieferkette bei Tesla auch für die weitere Verzögerung von neuen Produkten. So soll der erste Elektro-Lkw der Marke erst 2023 starten, eigentlich war der Tesla Semi für 2019 angekündigt. Das große Nutzfahrzeug brauche besonders viele Akkus und Computerchips, erklärte Musk. Auch die Neuauflage des Tesla Roadster, der von 2008 bis 2012 als erstes Modell angeboten wurde, verspätet sich. Der als Supersportwagen konzipierte Stromer werde wie der Semi „hoffentlich“ 2023 zu den Kunden kommen, so Musk. Der ursprünglich für 2021 vorgesehene Pickup „Cybertruck“ wird nach aktuellem Stand ab nächstem Jahr ausgeliefert, die Fertigung jedoch erst 2023 hochgefahren.

„Dieses Jahr war einfach ein ständiger Kampf mit der Teileversorgung“, so Musk „Nur um das klarzustellen: Selbst wenn wir fünf zusätzliche Produkte hätten, würden wir unsere Fahrzeugproduktion nicht ändern, weil wir im Grunde nur durch zahlreiche Engpässe in der Lieferkette eingeschränkt sind. Und zwar nicht nur bei Chips, sondern bei so vielen Dingen. Es gab eine Menge Engpässe in der Lieferkette. Es wäre also völlig egal, ob wir den Semi oder den Cybertruck oder sonst etwas hätten, wir wären nicht in der Lage, zu produzieren.“