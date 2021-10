Stellantis und TheF Charging planen europäisches Ladenetz mit 15.000 Standorten

Der Autokonzern Stellantis (u.a. Citroën, Peugeot, Opel, Fiat, Chrysler) hat mit dem italienischen Unternehmen TheF Charging den Aufbau eines neuen öffentlichen Ladenetzes in Europa angekündigt. Das vor allem mit Schnellladern ausgestattete Angebot soll bis zum Jahr 2025 über 15.000 Standorte mit insgesamt zwei Millionen Stellplätzen umfassen. Zugang erhalten alle Fahrer von Elektroautos, für Kunden von Stellantis sind Sonderkonditionen vorgesehen.

Die geplanten Anlagen werden laut Stellantis so gebaut, dass sie die wichtigsten Ladeanforderungen der Kunden erfüllen: in Stadtzentren, an öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Schulen, an Verkehrsknotenpunkten wie Flughäfen, Bahnhöfen und Häfen, an Freizeiteinrichtungen wie Sport- und Wellnesszentren, Hotels, Restaurants und an Einzelhandelsgeschäften. Das Netz soll 2021 mit der Installation der ersten Schnellladestationen in Italien starten und anschließend auf ganz Europa ausgeweitet werden.

Stellantis und TheF Charging betonen, Ökostrom zu nutzen und die Ladeinfrastruktur über die gesamte Wertschöpfungskette umweltfreundlich auslegen zu wollen. Die Partner haben vereinbart, dass die Unternehmen ihr gemeinsames Ladenetz laufend aktualisieren werden. „Bei der Entwicklung der Dienste werden Stellantis und TheF Charging die Kunden, Eigentümer und Betreiber der ausgewählten Standorte aktiv einbeziehen, um maßgeschneiderte Lösungen für jede Art von Standort und Kundenkreis zu definieren“, heißt es. Ziel sei ein weit verbreitetes europäisches Ökosystem mit hoher Kundenzufriedenheit durch einfache Nutzung.

Das gemeinsame Netz von Stellantis und TheF Charging soll neben DC-Schnellladern auch langsamere AC-Ladepunkte beinhalten. Welche Ladeleistungen und Geschwindigkeiten die Strom-Tankstellen bieten werden, wurde zunächst nicht konkretisiert.

Die neue Kooperation soll das Atlante-Projekt ergänzen, bei dem Stellantis und das französische Unternehmen NHOA das größte Schnellladenetz in Südeuropa schaffen wollen. In diesem Zusammenhang will die neue Partnerschaft zwischen Stellantis und TheF Charging auch das Joint Venture von Stellantis und NHOA Free2Move eSolutions als Hardware-Anbieter einbeziehen.