Piëch-Partner Desten verrät erste Details zu „ultraschneller“ Ladetechnik

Piëch Automotive will 2024 sein erstes Elektroauto einführen. Der Sportwagen soll mit seinem Design, hoher Antriebsleistung und Alltagstauglichkeit punkten. Das Start-up verspricht zudem eine bisher unerreichte Ladeleistung.

Gegründet wurde das Unternehmen von Anton Piëch, Sohn des ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratschefs von Volkswagen Ferdinand Piëch. Er und sein Team konzentrieren sich auf die Integration der Technik und die Marke. Die Technologie steuern Partner bei, die Produktion übernehmen Auftragsfertiger. Bei der in Aussicht gestellten branchenführenden Ladetechnik arbeitet Piëch Automotive mit dem 2015 gegründeten Zulieferer Desten zusammen. Die Chinesen verrieten nun erstmals mehr zu ihrer Innovation.

Desten stellte im Oktober die „weltweit erste ultraschnelle Ladelösung“ zusammen mit einem selbst konstruierten Elektroauto-Prototyp vor, der in 4 Minuten und 40 Sekunden von 0 auf 80 Prozent Ladezustand gebracht werden könne. Die Technologie soll demnächst international potenziellen Kunden präsentiert werden. Das Ladegerät erreicht den Angaben nach eine Leistung von 900 kW und ist in der Lage, das Batterie-Auto von Desten in weniger als 5 Minuten auf eine Reichweite von 500 Kilometern aufzuladen. „Die ultraschnellen Ladelösungen von Desten ermöglichen es den Fahrern, ein Elektroauto so schnell aufzuladen, wie sie ein herkömmliches Auto mit Verbrennungsmotor auftanken“, wirbt das Unternehmen.

Aktuelle Elektroautos laden mit bis zu 270 kW. Der Spitzenreiter ist hier der Porsche Taycan, dessen Batterie unter idealen Bedingungen in 22,5 Minuten von 5 bis 80 Prozent gefüllt ist. US-Elektroautobauer Tesla hat in Aussicht gestellt, seine Ladeleistung von derzeit bis zu 250 auf 350 kW zu erhöhen. Der Wettbewerb arbeitet ebenfalls an schnelleren Ladelösungen. Die von Desten angepriesene Innovation erfordert neben der Ladetechnik auch eine Batterie des Unternehmens. Als Kooperationspartner ist bisher nur Piëch Automotive bekannt.

Die hohe Ladeleistung ist nach Angaben von Desten das Ergebnis von Durchbrüchen bei Werkstoffen und Zellstrukturen mit neuer Chemie, die auf einer speziellen Fertigungslinie hergestellt werden. Die Zelle komme ohne Wasserkühlung aus, vertrage 3000 Ladezyklen und halte über eine Gesamtreichweite von über 1,5 Millionen Kilometern. Schnelles Laden führt in der Regel zu einer starken Wärmeentwicklung in Akkus. „Trotz ultraschneller Ladegeschwindigkeiten behalten die Desten-Batterien eine hohe thermische Stabilität und bleiben während des gesamten Betriebs kühl“, heißt es dazu. Externe Prüforganisationen hätten bestätigt, dass die Akkus während des Betriebs eine Temperatur von weniger als 15 Grad Celsius über der Umgebungstemperatur halten.

Die schnell ladenden Energiespeicher von Desten sollen auch eine „wesentlich bessere“ Rückgewinnung durch ansonsten beim Verzögern und Bremsen verloren gehende Energie ermöglichen. So könnten kleinere Batteriepakete für Elektrofahrzeuge genutzt werden, die weniger kosten, wodurch die Fahrzeuge erschwinglicher werden, erklärte das Unternehmen. Die Technologie werde zudem hauptsächlich aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt, was zu einer geringeren CO2-Bilanz führe. „Da unsere Batterien um ein Vielfaches länger halten als typische Elektroauto-Batterien, sind unsere Technologien umweltfreundlicher und nachhaltiger. Am Ende ihrer Lebensdauer in einem Elektroauto können unsere Batterien in Energiespeichersystemen für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, was ihre Nutzungsdauer verlängert.“