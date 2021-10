Tesla Model S und Model X in Deutschland jetzt teils 5000 Euro teurer

Tesla erzielt trotzt den weltweiten Verwerfungen in der Lieferkette und höheren Rohstoffkosten weiter steigende Produktions- und Lieferzahlen. Die Nachfrage nach den angebotenen Elektroautos ist so hoch, dass der US-Hersteller die Preise teils deutlich erhöhen kann. Zuletzt war das hierzulande bei der Mittelklasse-Limousine Model 3 der Fall. Nun greifen auch die zunächst in den USA eingeführten jüngsten Preiserhöhungen für die Premium-Stromer Model S und Model X in Deutschland.

Die Limousine Model S und das SUV Model X wurden in diesem Jahr mit neuem Interieur und optimiertem Antrieb umfassend aktualisiert. Die neuen Modelle werden erst langsam hochgefahren, zuerst erhalten Kunden in den USA die Fahrzeuge. Nach Europa kommen die jüngsten Modelljahre des Model S und Model X laut dem Online-Konfigurator erst Ende 2022. Bestellungen sind aber schon möglich – und die sind nun teils 5000 Euro teurer.

Das Tesla Model S kostet in Deutschland nach der neuesten Erhöhung jetzt wieder mehr als 100.000 Euro: 101.990 Euro im Fall der Variante Maximale Reichweite. Seit Mitte Juli sei der Preis für dieses Elektroauto damit in drei Schritten um 15.000 Euro gestiegen, berichtet Teslamag. Die neue, besonders leistungsstarke Variante Model S Plaid dagegen sei zuletzt im Juni teuer geworden und koste seitdem in Deutschland 126.990 Euro.

Für das Model X Maximale Reichweite ruft Tesla in Europa seit dieser Woche ebenfalls noch einmal 5000 Euro mehr auf. In Deutschland kostet es jetzt 110.990 Euro, nachdem der Preis bei der Vorstellung des überarbeiteten Modells in diesem Januar noch mit 95.990 Euro ausgezeichnet war. Das Model X Plaid hat mit 116.990 Euro weiter den gleichen Preis wie am Anfang des Jahres.

Seit der Einführung des Massenmarkt-Stromers Model 3 im Jahr 2017 positioniert Tesla die Reihen Model S und Model X verstärkt als hochwertige Pkw zu hohen Preisen, ein möglichst großer Absatz steht nicht im Mittelpunkt. Für hohe Stückzahlen wurde 2020 zusätzlich zum Model 3 das Mittelklasse-SUV Model Y eingeführt, von dem sich der Hersteller einen noch größeren Erfolg als mit den bisherigen Baureihen verspricht. Die letzten Quartalszahlen zeigen Teslas aktuellen Fokus auf das Volumensegment: Von Model 3 und Model Y wurden 228.882 Einheiten produziert, von Model S und Model X nur 8941 Exemplare.