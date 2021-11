Tesla gibt erste „Supercharger“ in den Niederlanden für andere Elektroautos frei

Tesla-Chef Elon Musk hat vor wenigen Monaten angekündigt, das unternehmenseigene „Supercharger“-Schnellladenetz für Elektroautos anderer Marken freizugeben. Anfang November wurde dazu ein erster Testbetrieb in den Niederlanden gestartet. Dort können zehn Supercharger-Standorte nun auch von Fremdmarken genutzt werden.

Zugang zu den rot-weißen Säulen erhalten Fahrer von Elektroautos mit dem Schnellladestandard CCS in dem Pilotprojekt über die Tesla-App. Auch die spätere breite Öffnung des Ladenetzes soll über die App erfolgen. Tesla-Fahrer können die in den Niederlanden freigegebenen Stationen wie gewohnt weiter nutzen. Tesla verspricht: „Wir werden jeden Standort genau auf Engpässe überwachen und natürlich das Feedback unserer Kunden für eventuelle Anpassungen berücksichtigen.“

Der internationale Aufbau seines eigenen Schnellladenetzes gilt als zentraler Faktor für den Erfolg von Tesla. Anfangs waren die Strom-Tankstellen für die Kunden noch dauerhaft kostenlos, mittlerweile werden aber Gebühren aufgerufen. Aufgrund der geplanten Öffnung der Infrastruktur für andere Elektroautos sorgen sich einige Tesla-Fahrer, dass sie nun nicht mehr so bequem und komfortabel wie bisher an Superchargern laden können. Damit es nicht zu einer Überlastung kommt, will Tesla die Größe in den nächsten drei Jahren verdreifachen. Aktuell gibt es weltweit rund 3250 Supercharger-Stationen mit mehr als 29.000 Ladesäulen.

„Es war schon immer unser Ziel, das Supercharger-Netzwerk für Elektrofahrzeuge anderer Marken zu öffnen, um dadurch mehr Fahrer zum Umstieg auf Elektromobilität zu ermutigen“, so Tesla in einer Mitteilung. Dieser Schritt unterstütze die Mission des Unternehmens, die weltweite Umstellung auf nachhaltige Energie zu beschleunigen. „Mehr Kunden, die das Supercharger-Netzwerk nutzen, bedeuten eine schnellere Expansion der Elektromobilität. Unser Ziel ist es, auf die universelle Nachfrage schnell zu reagieren, um unsere Mission in puncto Elektromobilität voranzutreiben. Deshalb bauen wir unser Supercharger-Ladestationsnetz proaktiv aus, denn wir möchten in Zukunft sowohl Tesla- als auch Nicht-Tesla-Fahrer an jedem Supercharger weltweit begrüßen können.“

Bevor Tesla in anderen Ländern Supercharger für Fremdkunden freigibt, will das Unternehmen in den Niederlanden die Auswirkungen der Öffnung analysieren und Feedback auswerten. „Zukünftige Standorte werden nur für Fahrzeuge anderer Marken geöffnet, wenn die Kapazität dies erlaubt“, versichert der Elektroautobauer seinen Kunden.

Wie genau und zu welchen Preisen die Supercharger zukünftig von allen genutzt werden können, bleibt abzuwarten. Kunden des Unternehmens sollen aber stets günstiger laden. Tesla: „Die Preise für Nicht-Tesla-Fahrer berücksichtigen die zusätzlichen Kosten, die anfallen, um das Laden einer Vielzahl von Fahrzeugen zu unterstützen, sowie die notwendigen Anpassungen unserer Standorte, um diese Fahrzeuge aufzunehmen.“ Die Tarife variieren je nach Standort, die Ladegebühren können in der Tesla-App abgerufen werden. Es wird später wohl mehrere Tarife geben: „Die Ladegebühren pro kWh können mit einer Ladenetz-Mitgliedschaft gesenkt werden“, heißt es.