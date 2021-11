Volkswagen-Chef Diess: „Die jüngsten Erfolge von Tesla senden eine klare Botschaft“

Tesla ist weiter auf der Erfolgsspur. Der anfänglich belächelte Elektroautobauer erreichte zuletzt anders als viele etablierte Hersteller trotz der Auswirkungen der Corona-Krise Produktions- und Lieferrekorde. An der Börse ist das US-Unternehmen der Branche mit einem Wert von einer Billion Dollar enteilt. Volkswagen-Chef Herbert Diess wird nicht müde, den neuen Wettbewerber als Warnung für Europas größten Autokonzern anzuführen.

„Die jüngsten Erfolge von Tesla senden eine klare Botschaft“, sagte Diess während einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals, die sich laut der Nachrichtenagentur Reuters hauptsächlich um Tesla drehte. „Wir müssen uns auf eine neue Phase des Wettbewerbs vorbereiten.“ Damit meinte Diess auch die vor wenigen Tagen verkündete Großbestellung von 100.000 Mittelklassewagen vom Typ Model 3 durch Hertz. Der Autovermieter orderte lieber bei Tesla zum Nennwert Fahrzeuge als zu den bei etablierten Anbietern üblichen hohen Rabatten.

Diess treibt bei Volkswagen die branchenweit ehrgeizigste E-Mobilitäts-Offensive voran, um den Konzern zum führenden Anbieter von Elektroautos zu machen. Er hat schon viel bewirkt, sieht die zukünftige Marktführerschaft der Wolfsburger aber nicht als gesichert an. Er nannte zuletzt immer wieder Tesla als Vorbild bei Elektroautos und zeitgemäßen Softwaresystemen. Aber auch bei der Produktion und Effizienz sieht er den US-Konkurrenten zunehmend als Vorreiter.

Das Model 3 von Tesla war im September unabhängig der Antriebsart das meistverkaufte Auto in Europa. Mit dem Mittelklasse-SUV Model Y ist ein weiteres Elektroauto für den Massenmarkt seit Kurzem auch in Europa erhältlich. Vorerst wird dieses Modell aus China importiert, noch in diesem Jahr soll aber die neue Tesla-„Gigafactory“ in der Brandenburger Gemeinde Grünheide nahe Berlin Elektroautos für den hiesigen Markt liefern. „Tesla Grünheide ist für uns mit Sicherheit eine neue Referenz, die neue Maßstäbe in Bezug auf Geschwindigkeit, Produktivität und schlankes Management setzt, und darauf müssen wir uns einstellen“, sagte Diess in einem Telefonat mit Reportern. Zuvor ließ er sogar den von ihm sehr geschätzten Tesla-Chef Elon Musk vor seinen Topmanagern sprechen, um diese zu inspirieren.

Um auch bei Elektroautos zu den führenden Anbietern zu gehören, investiert Volkswagen Milliarden. Im Fokus steht insbesondere die neue E-Auto-Familie ID. der Kernmarke, aber auch andere Töchter des Konzerns bringen verstärkt Voll-Stromer auf den Markt. Diess will nicht nur moderne elektrische Autos anbieten, sondern den Konzern grundlegend transformieren. Ein zentraler Bestandteil des Vorstoßes ist das Projekt „Trinity“, in dessen Rahmen Volkswagen ab 2025/26 in seiner Wolfsburger Fabrik ein Elektroauto-Flaggschiff bauen und den Standort zu einem Herausforderer des Tesla-Werks Grünheide machen will.

Diess’ Plan sieht vor, die Montagezeit für Elektroautos auf etwa zehn Stunden zu verkürzen, wie Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz gegenüber Reuters erklärte. Das würde in etwa der Zeit entsprechen, in der bei Tesla ein neues Model 3 entsteht. Dadurch werden weniger Arbeitsplätze benötigt, wogegen sich die mächtige Volkswagen-Arbeitnehmervertretung energisch wehren dürfte. Diess scheint dennoch fest entschlossen, Volkswagen zu verschlanken: „Wir müssen uns in der Fertigung auf einen deutlich geringeren Arbeitsaufwand in einigen Produktionslinien einstellen. Wir müssen uns auf weniger Komplexität, auf mehr Geschwindigkeit, auf Liniengeschwindigkeit einstellen“, betonte er.