EnBW-Chef: Bürokratie bremst Ausbau des Schnellladenetzes

Der Energiekonzern EnBW bietet in Deutschland das größte Netz an Schnellladestation und investiert viel Geld und weitere Standorte. Das Tempo könnte laut Vorstandschef Frank Mastiaux noch höher sein – doch hierzulande gebe es zu viele Regeln, die den Ausbau bremsen.

Für den erwarteten Boom von Elektroautos braucht es neben langsameren Ladern zu Hause und am Arbeitsplatz noch viele öffentliche Schnellladesäulen. Der Aufbau des Netzes geht bislang aber viel zu langsam voran. Die Mobilitätswende sei in Bedeutung und Größenordnung mit der Energiewende vergleichbar, die jedoch auch stocke – etwa beim Bau von Windrädern oder Stromleitungen, was der Energiekonzern schon seit Jahren spüre, sagte Mastiaux der Süddeutschen Zeitung. „Deshalb dürfen wir beim Aufbau der Ladeinfrastruktur nicht die gleichen Fehler wiederholen wie beim Ausbau der Erneuerbaren, der durch komplizierte bürokratische Prozesse gebremst wird.“

Die EnBW setzt unter Mastiaux vor allem auf besonders schnelle Ladepunkte, mit denen sich Elektroautos je nach Modell in wenigen Minuten für mehrere 100 Kilometer Fahrt auffrischen lassen. Derzeit gebe es ein Verhältnis von einem Schnellladepunkt auf 70 E-Autos, da sei man „gut unterwegs“, so der Branchenexperte. Auch ein Ladepunkt auf 100 E-Autos sei in Ordnung. Es müssten sich aber die Voraussetzungen dafür verbessern, dass der Aufbau der Ladeinfrastruktur überall im Land stattfindet und mithalten kann mit dem immer schneller wachsenden E-Fahrzeugpark.

„Wie in der Entwicklung von Elektroautos ist auch beim Aufbau der Ladeinfrastruktur das Engagement bei vielen Anbietern groß“, sagte der EnBW-Konzernchef, „die regulatorischen Rahmenbedingungen sind in Teilen allerdings gerade nicht hilfreich.“ 2020 seien etwa 13.000 Ladepunkte vom Staat gefördert worden, in Betrieb genommen jedoch nur 3000. Das sei vor allem der Bürokratie geschuldet. „Ein verpflichtender Einbau von Kreditkartenterminals ist zum Beispiel einfach kontraproduktiv und rückwärtsgewandt, da längst modernere, digitale Bezahlmethoden zur Verfügung stehen“, so Mastiaux. Auch beim Eichrecht für das rechtssichere Stromziehen an der Ladesäule komme man kaum voran.

Ein weiterer Kritikpunkt von Mastiaux: Was ein Schnellladepark leisten soll, sei überreguliert. Er verwies auf die Ausschreibung der Bundesregierung für das „Deutschlandnetz“, mit dem bis Ende 2023 mehr als 8000 Ladepunkte entstehen sollen. Hier müssten alle Anschlüsse gleichzeitig und rund um die Uhr mindestens 200 Kilowatt Dauerleistung bieten. Der in Arbeit befindliche Vorzeige-Standort der EnBW mit 52 Ladepunkten am Kamener Kreuz etwa wäre so gar nicht möglich gewesen, weil diese Gesamtleistung nur über eine neue Zuleitung machbar gewesen wäre. Das hätte die Standortkosten beinahe verdoppelt.

Die EnBW hat vor, unabhängig vom Staat bundesweit jährlich über 100 Millionen Euro in den Ausbau des Ladenetzes zu investieren. Das gebotene „HyperNetz“ bietet Elektroauto-Fahrern nach Angaben des Konzerns Zugang zum größten Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie zu insgesamt mehr als 100.000 Ladepunkten in sechs europäischen Ländern. Ihre derzeit bundesweit 650 Schnellladestandorte möchte die EnBW im laufenden Jahr auf 1000 Standorte ausbauen.