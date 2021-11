VW-Chef: „Der nächste Golf darf kein Tesla sein!“

Das schon länger angespannte Verhältnis von Konzernchef Herbert Diess und dem Betriebsrat von Volkswagen hat sich zuletzt wieder deutlich verschlechtert. Zentraler Grund sind Andeutungen von Diess, dass die Belegschaft angesichts leichter zu bauender Elektroautos und neuer schlagkräftiger Konkurrenz zu groß ist und reduziert werden sollte. Bei einer Mitarbeiterversammlung kritisierte Betriebsratschefin Daniela Cavallo Diess nun scharf.

Der Volkswagen-Boss hatte zuvor ins Spiel gebracht, im Konzern bis zu 30.000 Jobs zu streichen. Nur so könne das Unternehmen wettbewerbsfähiger werden und bei der Produktivität zu aufstrebenden Konkurrenten wie insbesondere Tesla aufschließen. Die Arbeitnehmervertretung ist sich den Herausforderungen der Branche bewusst und trägt die von Diess vorangetriebene Offensive mit Fokus auf Elektroautos und modernere Fabriken. Das Problem für Cavallo und ihre Mitstreiter ist die lange, durch die Pandemie und den weltweiten Chipmangel ausgelöste Kurzarbeitsphase am Stammsitz Wolfsburg.

Cavallo forderte ein weiteres Elektro-Modell für Wolfsburg, damit der Standort und die dortigen Mitarbeiter zuversichtlich in die Zukunft gehen können. Die Auftragslage sei gut. Nicht das Werk oder die Beschäftigten seien ineffizient, es „fehlen schlicht die Teile, mit denen wir unsere Autos bauen können“, so die Betriebsratschefin. Der Mangel an Halbleitern sei „ein Armutszeugnis für einen Weltkonzern“. Es sei die Verantwortung des Konzernvorstands, das besser hinzubekommen. Es gebe ja auch andere Automobilhersteller, die besser durch die Krise kommen.

Fast zwei Tage habe Diess gebraucht, um seine „leichtfertigen Spekulationen“ über den Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen zurückzuziehen, kritisierte Cavallo. Das sei „völlig absurd“. Dabei sei Volkswagen gut durch die Krise gekommen. Es gebe eine Beschäftigungssicherung bis 2029. Diess vergleicht die Leistung von Volkswagen gerne mit der von Tesla, das seiner Ansicht nach derzeit die Richtung im Zukunftsmarkt der E-Mobilität vorgibt. Auch Cavallo stellte bei der Mitarbeiterversammlung einen Vergleich mit Tesla an: In dem neuen Werk des US-Herstellers nahe Berlin sollen zwischen 8000 und 10.000 Leute rund 500.000 Autos bauen. Im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg sind rund 13.000 Menschen direkt mit dem Autobau befasst. „Wenn wir mal die festgelegten 820.000 Autos nehmen, die für Wolfsburg angepeilt waren, würden wir im Vergleich noch immer ziemlich gut abschneiden“, so die oberste Arbeitnehmervertreterin. „Nicht eine Stelle können Sie zusätzlich mit uns verhandeln. Wir haben hier schon unsere Hausaufgaben gemacht“.

Cavallo forderte Diess auf, „mit Spekulation über Stellenabbau“ aufzuhören und gemeinsam Lösungen zu suchen. Den Mitarbeitern sei bewusst, dass sich durch die E-Mobilität und Digitalisierung sehr viel verändern werde und müsse. „Der Betriebsrat will den Wandel, die Belegschaft will den Wandel, Wolfsburg will den Wandel“, versicherte Cavallo. Man brauche den Wandel, um Arbeitsplätze zu sichern. Doch „den Wandel gibt es nur mit VW-Kultur. Und dazu gehört, dass sich der Betriebsrat einmischt“.

Stammsitz Wolfsburg im Fokus

Das Werk Wolfsburg sei Konzernzentrale, Stammwerk und Herz der technischen Entwicklung. Dafür müsse es dort die modernste Produktion geben, „in der Effizienz und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen“ – und wo am Ende die größten Stückzahlen des Konzerns stünden. Das sei möglich, doch dafür brauche das Werk schon vor 2026 ein weiteres E-Modell – und zwar eines, das auf der nächsten Elektro-Plattform-Generation „Trinity“ aufbaut. „Wir wollen die Veränderung und wir können Veränderung“, betonte Cavallo.

Zumindest bei der Bedeutung des Standorts Wolfsburg sind sich der Betriebsrat und Diess einig: „Gerade Wolfsburg ist wichtig für den Konzern, muss die Speerspitze sein“, sagte der Vorstandschef dem Redetext für die Mitarbeiterversammlung zufolge. Er verwies aber auch darauf, dass die Konkurrenz genau im Blick behalten werden müsse: „Der nächste Golf darf kein Tesla sein! Der nächste Golf darf nicht aus China kommen!“ Der Belegschaft versicherte Diess, dass er wolle, „dass Ihre Kinder und Enkelkinder auch 2030 noch einen sicheren Job hier bei uns in Wolfsburg haben können“. Er sagte aber auch: „Die heute bestehenden Jobs werden innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahren sicher weniger – vor allem in der Verwaltung auf Konzernebene, aber auch in der Produktion und in der Entwicklung.“ Gleichzeitig komme neue und andere Arbeit hinzu.

„Nur gemeinsam machen wir Volkswagen zukunftssicher“, erklärte Diess. Dafür müsse man den Konzern „rechtzeitig zum Umsteuern bewegen“. Mit Blick auf den Konkurrenten Tesla, der kurz vor dem Start seines Deutschland-Werks in Brandenburg steht, heiße das: „Wir dürfen uns unseren Standort, unsere Konzernzentrale, nicht von Tesla kaputt machen lassen!“ Aus Sicht von Diess hat die Volkswagen-Zentrale gute Chancen, wieder zum „Aushängeschild für Autoproduktion“ zu werden. Doch dazu müsse das Projekt Trinity unbedingt ein Erfolg werden, das neben Elektroauto-Technologie auch optimierte Fertigungsmethoden zum Ziel hat. Diess: „Wir planen schnellere Produktionszeiten und effizientere Formen der Zusammenarbeit.“

Wie es nun bei Volkswagen weitergeht, wird hinter verschlossenen Türen beraten. Bereits kurz vor der jüngsten Mitarbeiterversammlung hatten die Vertreter der Arbeitnehmerseite dem Vorstandschef das Misstrauen ausgesprochen. Berichten zufolge wird sich nun der Vermittlungsausschuss im Aufsichtsrat mit der Vorstandsbesetzung befassen. Ob Herbert Diess wie erst im Juli vereinbart noch bis Ende 2025 an der Spitze von Europas größtem Autohersteller stehen wird, ist demnach offen.