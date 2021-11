Volkswagen: Umbau von Emden zum E-Auto-Werk „auf der Zielgeraden“

Der Umbau des Standorts Emden zum ersten niedersächsischen Werk für E-Fahrzeuge ist laut Volkswagen auf der Zielgeraden. Das Werk wird seit dem vergangenen Jahr im laufenden Betrieb für die Produktion von Stromern umgebaut und zusätzlich um neue Strukturen erweitert.

„Die Anlaufvorbereitungen für die Produktion des Volkswagen ID.4 laufen auf Hochtouren. Alles ist bereit, um in Emden Anfang des kommenden Jahres den schnellen Hochlauf der E-Mobilität im Rahmen der Accelarate Strategie voranzutreiben“, so das Unternehmen. Die ersten Vorserienfahrzeuge des bereits in Zwickau entstehenden Kompakt-SUV ID.4 würden bereits im Karosseriebau, der Lackiererei und zeitnah in der Montage gefertigt. Im Frühjahr 2022 beginne die Volumenproduktion. Dafür habe man eine Milliarde Euro in die Um- und Neubaumaßnahmen investiert.

Gleichzeitig laufen in Emden Qualifizierungsmaßnahmen für die rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür nutze man das vorhandene Know-how und die Erfahrungen im Produktionsnetzwerk, erklärte Volkswagen. Seit dem Frühjahr 2020 seien bereits rund 400 Beschäftigte aus allen Bereichen am sächsischen Standort Zwickau gewesen, um von den dortigen Anlauferfahrungen zu lernen. Zwickau wurde als erstes Volkswagen-Werk zum Produktionsstandort für E-Fahrzeuge in Deutschland umgebaut. Dort entstehen neben dem ID.4 auch der Kompaktwagen ID.3 sowie die kompakten SUV/Crossover der Audi-Reihe Q4 e-tron sowie das ID.3-Pendant der Seat-Schwestermarke Cupra.

„Mit dem Umbau des Standortes Emden zum E-Werk machen wir einen weiteren entscheidenden Schritt in der Transformation von Volkswagen zum softwareorientierten Anbieter nachhaltiger Mobilität“, sagte der Produktionschef der Marke Volkswagen Christian Vollmer. „Den schnellen Hochlauf der E-Mobilität treiben wir mit der Strategie Accelerate voran. Dafür rüsten wir nach und nach das globale Produktionsnetzwerk von Volkswagen um – in China, den USA und in Deutschland.“

Fertigung wird produktiver

Werkleiter Uwe Schwartz betonte: „Mit dem Neubau von zusätzlichen Fertigungshallen sowie der Anpassung der Strukturen an die modernsten Standards, sind wir in der Lage, unsere E-Fahrzeuge zu produzieren.“ Prozessoptimierung, Digitalisierung und direkter Wissenstransfer im Produktionsnetzwerk von Volkswagen seien die wesentlichen Hebel, um die Produktivität am Standort zu steigern und die Fertigungszeit pro Fahrzeug deutlich zu senken.

Nach dem im nächsten Jahr auch in Emden startenden ID.4 soll ab 2023 auch der „Aero B“ als Limousine und Kombi vom Band laufen – ein vollelektrisches Modell in der Größe des Passat. Bis dahin werden laut Volkswagen insgesamt sechs zusätzliche Fertigungshallen und Logistikgebäude auf dem 4.300.000 Quadratmeter großen Werkgelände entstanden sein. Die Modelle Passat sowie Arteon und Arteon Shooting Brake fertigt der Standort in einer mehrjährigen Übergangsphase weiter.

Das Werk Emden werde mit der Volumenproduktion von E-Fahrzeugen ab 2022 maßgeblich dazu beitragen, die Volkswagen-Neuwagenflotte zu elektrifizieren und die CO2-Emissionen der Fahrzeuge zu senken, unterstrich der Konzern. Die Umsetzung einer bilanziell CO2-neutralen Fertigung nehme bei der Transformation des Standorts eine zentrale Rolle ein. Im Werk Emden werde dazu der Einsatz von regenerativen Energiequellen und nachhaltigen Logistikprozessen vorangetrieben. Mit der Initiative „no plastics“ reduziere das Werk zudem die Plastikabfälle in der Produktion deutlich.