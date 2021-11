Volkswagen-Chef Herbert Diess begründet vorerst weiterlaufende Verbrenner-Produktion

Volkswagen investiert Milliarden in Elektromobilität und will zum führenden Anbieter von Elektroautos werden. Benzin- und Dieselantriebe sollen bei dem Konzern mittel- bis langfristig keine Rolle mehr spielen. Dennoch hielt das Unternehmen diesen Monat beim Glasgower Klimagipfel seine Unterschrift auf einem Papier zurück, mit dem es sich zum schnelleren Umstieg auf E-Fahrzeuge bekannt hätte. Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess erklärte im Interview mit dem Handelsblatt, warum.

„Gemeinsam werden wir darauf hinarbeiten, dass alle neu verkauften Pkw und Kleintransporter weltweit bis 2040 und in den führenden Märkten bis spätestens 2035 emissionsfrei sind“, heißt es in dem Dokument. Das unterschrieben in Glasgow bekannte Unternehmen wie Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Volvo und BYD Auto. Auch Mercedes-Benz bekannte sich, BMW sowie die weltgrößten Autohersteller Toyota und Volkswagen dagegen nicht.

„Solch ein Bekenntnis finde ich erst einmal sehr gut, so etwas haben wir in unserem Konzern ja auch“, sagte Diess. Er wies auf die unterschiedlichen Prioritäten im Konzern hin. So würden sich die Marken Porsche und Audi „sehr schnell“ elektrifizieren, was typisch für den Premiumbereich sei. Im Volumensegment von Volkswagen müssten aber auch Märkte wie Lateinamerika und Russland bedient werden, wo die Elektrifizierung „im ersten Schritt nicht so richtig sinnvoll“ sei. In Lateinamerika etwa habe man synthetischen Sprit aus nachwachsenden Rohstoffen, „sehr etabliert und CO2-frei“. Es wäre deswegen dort nicht besonders sinnvoll, schnell auf Elektroautos umzusteigen. „Wir müssen den Umbau in Richtung CO2-Freiheit synchron mit den Ökosystemen machen“, so der Volkswagen-Chef.

Wann der letzte Verbrenner bei Volkswagen vom Band läuft, könne Diess nicht sagen. „Es kann 2035 noch sinnvoll sein, in Lateinamerika mit nachwachsenden Rohstoffen Auto zu fahren, und dafür braucht man dort Verbrenner.“ Das gelte allerdings „sicherlich nicht für Europa und Deutschland“. VW und Audi würden hierzulande zu diesem Zeitpunkt sicherlich voll elektrisch sein.

Der von einigen geforderte Verbrenner-Ausstieg der deutschen Autoindustrie schon 2030 sei für die Industrie nicht machbar, sagte Diess. Als große Herausforderung nannte er die dafür erforderlichen vielen Batteriefabriken. Die Rohstoffe müssten beschafft, neue Minen erschlossen werden. Das sei schon jetzt „ein unglaublich angespanntes Programm“, auch der „Green Deal“ der EU sei sehr anspruchsvoll. Es gebe die Chance, das zu erreichen, wenn Politik und Wirtschaft sich synchron auf diese Ziele zubewegen. „Aber ich glaube nicht, dass wir noch schneller werden können“, so der Manager.