Elektro-Dacia Spring in Europa bereits 40.000 Mal vorbestellt

Das erste Elektroauto von Renaults Günstig-Tochter Dacia kommt in Europa gut an: Aus der Region erhielt die rumänische Marke bereits rund 40.000 Bestellungen in den ersten acht Monaten seit Beginn der Reservierungen im März. Allein in den ersten drei Monaten seien mehr als 16.000 Reservierungen eingegangen.

„Mit 40.000 Bestellungen in acht Monaten hat der Dacia Spring einen ausgezeichneten Start hingelegt. Der Spring macht die Elektromobilität für alle zugänglich und spricht sowohl Kunden an, die bereits mit Dacia vertraut sind, als auch Neukunden“, so Vertriebs- und Marketingchef Xavier Martinet. Bei der großen Mehrheit der bisherigen Interessenten handele es sich um Neukunden der Marke. Der Verkaufstrend halte weiter an mit aktuell rund 5000 Bestellungen pro Monat.

Der auf dem nur in China erhältlichen Renault-Modell K-ZE basierende Spring bietet gemäß WLTP-Norm eine Reichweite von 230 Kilometern, die Fahrbatterie verfügt dazu über 27,4 kWh Speicherkapazität. Der Elektroantrieb leistet 33 kW (44 PS). Von null auf Hundert geht es damit in 19,1 Sekunden, maximal sind 125 km/h möglich. Die Ladezeit an der Haushaltssteckdose beträgt 13 Stunden 30 Minuten, an öffentlichen Schnellladestationen ist das Akkupaket in 56 Minuten wieder zu 80 Prozent voll.

In Deutschland wird der Spring mit einem Basispreis von 20.490 Euro angeboten. Nach Abzug der vom Bund und den Herstellern finanzierten „Umweltbonus“-Förderung ist er unter dem Strich ab 10.920 Euro erhältlich. Mit bisher mehr als 7200 Bestellungen ist der Marktstart des Spring in Deutschland laut Dacia ebenso erfolgreich wie auf europäischer Ebene.