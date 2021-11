Fünfter Ionity-Schnellladepark in Wolfsburg eröffnet

Der von Volkswagen und anderen Autobauern gegründete Anbieter von Elektroauto-Schnellladesäulen Ionity setzt vor allem auf Standorte entlang viel befahrener europäischer Fernstraßen. Stationen in Städten gibt es bislang nur wenige, in Wolfsburg seit Kurzem aber schon die fünfte.

Seit November stehen vier der besonders schnellen Ionity-Ladesäulen am Wolfsburger Bürozentrum Nord. Elektroautos können dort mit bis zu 350 kW Ladeleistung Energie ziehen. Es ist der letzte der geplanten Schnellladeparks, die die Volkswagen AG und die Stadt Wolfsburg seit 2019 unter dem Dach der gemeinsamen Initiative „#WolfsburgDigital“ umsetzen.

„Wir wollen das E-Auto für unsere Kund*innen kompromisslos erstfahrzeugfähig machen. Dazu gehört vor allem der Ausbau der Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum. Dieser muss unbedingt mit der Zunahme der Elektromobilität Schritt halten. Mit Blick auf die aktuellen und zukünftigen Fahrzeugmodelle spielt dabei die Schnelladetechnik eine zentrale Rolle. Die Technik ist notwendig, um auch Kunden ohne eigenen Heimladepunkt den Schritt in die E-Mobilität zu ermöglichen“, so Martin Roemheld von Volkswagens Energie- und Lade-Tochter Elli.

Wie die bisherigen Standorte im Allerpark, am Detmeroder Markt, in der E-Mobility-Station an der Braunschweiger Straße sowie am Forum AutoVision in der Major-Hirst-Straße sind die neuen Ionity-Ladesäulen in Wolfsburg rund um die Uhr öffentlich für E-Autos mit dem europäischen Schnellladestandard CCS zugänglich. Der Schnellladepark am Bürozentrum Nord wurde auf Flächen der Volkswagen Immobilien GmbH errichtet.

Ionity hat vor, in Zukunft verstärkt auch im urbanen Bereich Schnellladesäulen zu installieren. Noch ist das Unternehmen damit beschäftigt, die ursprünglich für Ende 2020 angekündigten 400 Standorte zu realisieren. 386 sind derzeit in Betrieb, 37 im Bau. Die Gesellschafter, zu denen auch BMW, Daimler, Ford, Hyundai und Kia gehören, und der Vermögensverwalter Blackrock stellen Ionity in einer neuen Finanzierungsrunde 700 Millionen Euro frisches Kapital zur Verfügung. Damit soll bis 2025 die Anzahl der Ladestationen um mehr als das Vierfache auf rund 7000 in 24 Ländern erhöht werden.