Trendmonitor Deutschland: Nachhaltigkeit von Marken aus Verbrauchersicht

Viele namhafte Unternehmen schaffen es laut der aktuellen Ausgabe des „Trendmonitor Deutschland“ aus Sicht der Bundesbürger bisher nicht, sich beim Thema Nachhaltigkeit überzeugend zu profilieren. Rund drei Viertel der Verbraucher (72 %) meinen sogar, dass Nachhaltigkeit oft nur als Werbefloskel verwendet wird. Zugleich fällt es vielen (75 %) im Alltag schwer zu erkennen, welche Produkte nachhaltig sind.

Bei spontaner Abfrage verbinden die Bundesbürger namhafte Marken erst wenig mit hoher Nachhaltigkeit, so die Studienautoren. Als „besonders nachhaltig“ seien am häufigsten noch Marken wie Alnatura, Aldi, Rewe, Frosch, DM, Fairtrade oder Edeka genannt worden. Seltener bereits BMW, Tchibo, Tesla, Apple, Allianz, H&M oder Ikea. Umgekehrt fielen den Verbrauchern spontan aber auch nur wenige Marken ein, die sie für „sehr wenig nachhaltig“ halten. Am häufigsten genannt worden seien beispielsweise KiK, Amazon, VW, H&M, Primark und Shell. Ein deutlicher Ausreißer im Verbraucherurteil sei hier Nestlé, das Unternehmen werde spontan mit Abstand am häufigsten mit geringer Nachhaltigkeit assoziiert.

In puncto eigener Nachhaltigkeitsorientierung der Verbraucher zeigt die Befragung: Mehr als jeder fünfte Bundesbürger (23 %) achtet im Alltag bereits in höherem Maße darauf, möglichst nachhaltig zu leben. Weitere zwei Drittel (67 %) beabsichtigen, dies zukünftig stärker zu tun als bisher – allem voran bei Ernährung, Mobilität und Energieverbrauch, aber auch in vielen weiteren Konsumfeldern. Die große Mehrheit der Bundesbürger befürwortet zudem konkrete Maßnahmen zur besseren Orientierung der Verbraucher zum Thema Nachhaltigkeit. Etwa durch Nachhaltigkeitsampeln (62 %), unabhängige Nachhaltigkeitssiegel für einzelne Produkte (39 %) und durch eine bessere Verbraucherinformation zur Produktion und Herkunft von Produkten (39 %).

Systematisch untersucht wurden aus Verbrauchersicht auch die Nachhaltigkeitsprofile von über 30 namhaften Einzelmarken. Analysiert und verglichen wurde dabei die wahrgenommene Stärke der öffentlichen Selbstdarstellung in puncto Nachhaltigkeit mit dem persönlichen Verbraucherurteil zur „tatsächlichen“ Nachhaltigkeit der jeweiligen Marken. Teils zeigten sich hier sehr deutliche Unterschiede und Diskrepanzen. So meinen 50 Prozent der Bundesbürger, dass sich die Marke Tesla in der Öffentlichkeit in stärkerem Maße als nachhaltig darstellt. Lediglich 42 Prozent der Verbraucher halten die Marke jedoch auch in gleichem Maße tatsächlich für nachhaltig. Die Übereinstimmung von Marken-Anspruch und Marken-Wirklichkeit in Bezug auf Nachhaltigkeit zeigt eine (gerundete) Differenz von -9 Prozentpunkten. Auch bei Marken wie Edeka, Tchibo (jeweils -7), Deutsche Bahn, Aldi oder Sparkasse (jeweils -6) weicht die wahrgenommene „tatsächliche“ Nachhaltigkeit von der Selbstdarstellung der Marken aus Sicht der Verbraucher deutlicher ab.

Die Marke VW wird von den Befragten in puncto Nachhaltigkeit sehr zurückhaltend beurteilt: Nur 16 Prozent halten VW bisher für nachhaltig. Außerdem zeigt die Automarke den höchsten Differenzwert (-12) zwischen wahrgenommener Nachhaltigkeit und Selbstdarstellung. Amazon und Zalando landen – bei bisher allerdings erst geringer wahrgenommener öffentlicher Präsenz in puncto Nachhaltigkeit – bei Differenzwerten von -6 und -5 Prozentpunkten.

Positive Differenzwerte zeigt der Vergleich der wahrgenommenen Selbstdarstellung und die Einschätzung der „tatsächlichen“ Nachhaltigkeit bei den Marken Armedangels, Deutsche Bank und Eurowings. Hier werden die Unternehmen vergleichsweise stärker als nachhaltig wahrgenommen, als deren öffentliche Selbstdarstellung. Letzteres im Falle von Deutsche Bank und Eurowings auf niedrigem Gesamtniveau.

In der Detailanalyse offenbarten sich Beurteilungsunterschiede zwischen verschiedenen Verbrauchersegmenten. Recht durchgängig zeigte sich, dass die „tatsächliche“ Nachhaltigkeit von Marken von Frauen kritischer betrachtet wird als von Männern. Zudem sehen jüngere und ältere Verbraucher bestimmte Marken hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit unterschiedlich kritisch, andere hingegen deutlich positiver und wohlwollender. Generell sind die meisten Befragten (74 %) – trotz ihrer eher kritischen Grundhaltung beim Thema Nachhaltigkeit – uneingeschränkt der Auffassung, dass diejenigen Unternehmen, deren Produkte und Marken tatsächlich nachhaltig sind, auch damit werben sollten.