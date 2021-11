Mögliche Gründe für Teslas Verzicht auf Milliardenförderung für deutsche Batterie-Fabrik

Neben seinem neuen Elektroauto-Werk in der Brandenburger Gemeinde Grünheide nahe Berlin plant Tesla dort auch eine große Akku-Fabrik. Für die Produktion von Batteriezellen wurden dem US-Hersteller kürzlich über eine Milliarde Fördergelder genehmigt – doch Tesla verzichtet überraschend auf das Staatsgeld. Der Grund dafür sollen die Förderbedingungen sein.

Mit dem Bau seiner hiesigen E-Auto-Fabrik hat Tesla Mitte vergangenen Jahres begonnen. Schon ab diesem Sommer sollten Kundenfahrzeuge vom Typ Model Y von den Bändern rollen. Doch der offizielle Start verzögert sich. Das liegt zum einen an Änderungsanträgen von Tesla, aber auch an anhaltenden Protesten und Einwänden von Anwohnern und Umweltschützern. Das Unternehmen hat sich deshalb mehrfach über die in Deutschland vorherrschende Bürokratie beschwert.

Das zweite Werk in Brandenburg für die Produktion von Batteriezellen sollte im Rahmen der europäischen Technologie-Förderung subventioniert werden. Das Programm für „Wichtige Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse“ (IPCEI) sollte mit 3,2 Milliarden Euro Subventionen weitere fünf Milliarden Euro private Investitionen in innovative Batteriezelltechnik in Europa auslösen. Insgesamt sollten 17 Projekte gefördert werden, das meiste Geld sollte mit Abstand das Projekt von Tesla bekommen. Doch die Subventionen waren an Bedingungen geknüpft und daran soll die Unterstützung für Tesla nun gescheitert sein, berichtet die Financial Times.

Eine Voraussetzung für die Beihilfe ist, dass die Technologie erstmals in dem geförderten Werk eingesetzt wird. „Die IPCEI-Regeln unterstützen Investitionen in Forschung, Entwicklung und ersten industriellen Einsatz unter der Bedingung, dass die Projekte, die die Unterstützung erhalten, hochinnovativ sind und keine Massenproduktion“ darstellen, heißt es in der Mitteilung der EU-Kommission zum Förderprogramm. Da sich das Genehmigungsverfahren für die Werke in Grünheide länger hinzieht als gedacht, hat sich der Produktionsstart um Monate nach hinten verschoben. Durch die Verzögerungen werde die vorgesehene neue Batterietechnik nun nicht mehr zuerst in Grünheide eingesetzt, deshalb falle die Fördermöglichkeit weg, schreibt die Financial Times.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat stets betont, dass Tesla für Subventionen auch Forschung und Entwicklung zu den Batteriezellen in Deutschland ansiedeln müsse. Tesla und das zuständige Bundeswirtschaftsministerium äußerten sich nicht dazu, warum es nicht zu der eigentlich geplanten Milliardensubvention kommt. Das Handelsblatt berichtet unter Berufung auf Experten von weiteren denkbaren Gründen: Tesla fürchte möglicherweise, dass es Forschungsergebnisse auch anderen Wettbewerbern zur Verfügung stellen muss. Außerdem könne die Anwendung der Batterietechnologie in den USA und China erschwert werden. Denn die IPCEI-Förderung setze voraus, dass neue Forschungsergebnisse primär in der EU umgesetzt werden.

Das Batterie-Vorhaben in Brandenburg verfolgt der Elektroautobauer auch ohne Förderung weiter: „Tesla hält jedoch weiterhin an seinen Planungen für die Batterie- und Recyclingfabrik in der Gigafactory Berlin-Brandenburg fest“, erklärte der Konzern.