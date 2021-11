Tesla verzichtet auf Milliardenförderung für Akku-Produktion in Brandenburg

Die Bundesregierung will in enger Zusammenarbeit innerhalb der EU eine weltweit wettbewerbsfähige Produktion von Elektroauto-Batteriezellen forcieren. Auch für Projekte in Deutschland sind dafür Milliardenförderungen vorgesehen. Davon sollte unter anderem Tesla profitieren, das in Brandenburg bei Berlin eine große Akku-Produktion plant. Der US-Hersteller verzichtet nun aber überraschend auf staatliche Unterstützung.

Tesla will nach etwa einem halben Jahr Verzögerung Ende 2021 aus seiner hiesigen Fabrik das erste Elektroauto für Kunden rollen lassen. Flankierend bereitet das Unternehmen am Standort eine Batterie-Fabrik vor, die laut Firmenchef Elon Musk die „weltgrößte“ werden soll. Dafür sei ein Förderbescheid über 1,135 Milliarden Euro aus dem zweiten Europäischen Batteriezellen-Programm (IPCEI) weitgehend vorbereitet gewesen, berichtet unter anderem der Tagesspiegel. Doch kurz nachdem der Bund grünes Licht gegeben hatte, wurde bekannt, dass Tesla das Staatsgeld nicht annehmen will.

Man habe das Bundeswirtschaftsministerium und das Wirtschaftsministerium Brandenburg darüber informiert, dass man eine Teilnahme an dem zweiten europäischen Großvorhaben zur Batteriezellen-Fertigung (EuBatIn) nicht weiter verfolgen möchte, ließ Tesla verlauten. Deshalb habe man den Antrag auf staatliche Förderung für ein IPCEI (transnationales Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse) für die Akku-Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide zurückgezogen.

„Tesla hält jedoch weiterhin an seinen Planungen für die Batterie- und Recyclingfabrik in der Gigafactory Berlin-Brandenburg fest“, erklärte der Konzern. In der Fabrik, in der Batteriezellen einer neuen Generation hergestellt werden sollen, sollen mindestens 2000 Jobs entstehen, zusätzlich zu den 12.000 Jobs der E-Auto-Produktionsstätte in der ersten Ausbaustufe.

Die Investition in die deutsche Tesla-Fabrik und die Entwicklung wird auf rund fünf Milliarden Euro geschätzt. Die Beihilfe für das Akku-Projekt in Grünheide war von der EU-Kommission genehmigt worden. Das Land Brandenburg wollte sich mit 120 Millionen Euro an der Förderung beteiligen. Die nicht von Tesla genutzten staatlichen Gelder stehen laut dem Bundeswirtschaftsministerium nun für andere Vorhaben zur Verfügung.

Warum Tesla auf die umfangreiche finanzielle Unterstützung für seine deutsche Batterie-Fabrik verzichtet, ist nicht bekannt. Die verspätete Fertigstellung der Elektroauto-Fertigung in Grünheide liegt an Änderungsanträgen durch das Unternehmen sowie anhaltenden Einwänden und Protesten von Anwohnern und Umweltschützern. Tesla macht aber auch die deutsche Bürokratie dafür verantwortlich, die es wiederholt kritisiert hat. Aufgrund dieser Erfahrung könnte der Konzern auf die Auflagen im Rahmen der Beihilfe trotz Milliardenzuschuss lieber verzichten.