US-Studie: Elektroautos sind umweltfreundlicher als Verbrenner

Elektroautos sind lokal emissionsfrei und somit klimafreundlicher auf den Straßen unterwegs. Werden sie konsequent mit Ökostrom geladen, ist ihr Umweltnutzen noch höher. Bei der Produktion fallen allerdings wegen der großen Batterie deutlich mehr Emissionen als bei Verbrennern an, die über die Einsatzzeit wiedergutgemacht werden müssen. Auch die weitere Zulieferkette und die für die Erzeugung des Stroms verwendeten Brennstoffe belasten die Umweltbilanz – wie hoch die anfallenden indirekten Emissionen sind, haben US-Wissenschaftler untersucht.

Eine aktuelle Studie der Yale School of the Environment (YSE) kommt zu dem Schluss, dass die gesamten indirekten Emissionen von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu den indirekten Emissionen von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeugen viel geringer sind. In die Studie flossen Konzepte aus der Energiewirtschaft und der Industrieökologie ein, darunter die Bepreisung von Kohlendioxidemissionen, die Bewertung von Betriebszyklen und die Modellierung von Energiesystemen in den USA.

Unter dem Strich seien E-Fahrzeuge in Bezug auf die Emissionen gegenüber konventionellen Modellen klar im Vorteil, so das Fazit der Studienautoren. „Das Überraschende war, wie viel niedriger die Emissionen von Elektrofahrzeugen waren“, erklärte Mitautorin Stephanie Weber. „Die Lieferkette für Verbrennungsfahrzeuge ist einfach so schmutzig, dass Elektrofahrzeuge sie nicht übertreffen können, selbst wenn man die indirekten Emissionen berücksichtigt.“

Ein großes Problem bei E-Fahrzeugen sei, dass die Lieferkette, einschließlich des Abbaus und der Verarbeitung von Rohstoffen und der Herstellung von Batterien, alles andere als sauber ist, sagte YSE-Wirtschaftwissenschaftler Ken Gillingham. „Wenn wir also das CO2, das in diesen Prozessen enthalten ist, in den Preis einbeziehen würden, wäre die Erwartung, dass Elektrofahrzeuge exorbitant teuer wären. Es hat sich herausgestellt, dass das nicht der Fall ist.“ Wenn man für gleiche Bedingungen sorge, indem man auch den CO2-Ausstoß in der Lieferkette von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen bepreist, würde der Absatz von E-Fahrzeugen steigen.

Laut Studienleiter Paul Wolfram zeigt die Auswertung, dass „der Elefant im Raum die Lieferkette von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeugen ist, nicht die von Elektrofahrzeugen“. In Ländern mit einer ausreichend grünen Stromversorgung sollte daher so früh wie möglich auf Elektrofahrzeuge umgestiegen werden.

Die Studie bezog auch erwartete technologische Veränderungen wie die Dekarbonisierung der Stromversorgung ein. Wenn die indirekten Emissionen der Lieferkette berücksichtigt werden, schneiden Elektrofahrzeuge demnach bei der Umweltbilanz künftig noch besser im Vergleich zu Verbrennern ab.