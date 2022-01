Daimler-Truck-Chef: Batterie & Wasserstoff „kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch“

Der Daimler-Konzern hat 2021 seine Autosparte und den Lkw-Bereich in eigenständige Unternehmen gesplittet. Wie bei dem nun unter Mercedes-Benz firmierenden Autohersteller steht auch Daimler Truck vor der Transformation der Branche durch E-Mobilität. Der weltgrößte Lkw-Hersteller setzt dabei sowohl auf reine Batterie- als auch auf wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge. Insbesondere für letztere sprachen sich der CEO Martin Daum und der Aufsichtsratschef Joe Kaeser in einem Interview mit dem Handelsblatt aus.

Ein Grund für die Trennung des Auto- und Lkw-Angebots war, dass sich die Bereiche unterschiedlich schnell elektrifizieren wollen. Mercedes-Benz bereitet sich schon darauf vor, ab 2030 vollelektrisch unterwegs zu sein. Bei Daimler-Truck erwartet man dagegen, dass im Lkw-Sektor neben immer mehr E-Fahrzeugen längere Zeit weiter Diesel- sowie zunehmend Wasserstoff-Fahrzeuge eine zentrale Rolle spielen werden.

Im Jahr 2030 werde es noch Regionen in der Welt und Einsatzbereiche geben, in denen man ohne den Verbrenner nicht auskommt, sagte Daum. In vielen Ländern etwa in Afrika oder Südamerika werde es keine Infrastruktur für Elektro-Lkw oder Wasserstofftankstellen geben. Langfristig würden sich auch diese Regionen umstellen, das werde aber seine Zeit brauchen.

Die Batterie und die wasserstoffbasierte Brennstoffzelle sieht Daum bei Lkw nicht als konkurrierende Technologien – das sei „kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch“. Beim Hochlauf der Elektromobilität brauche es beides. Wenn erst einmal 80 Prozent aller Pkw elektrisch fahren sowie die Hälfte aller Fernlastwagen, werde man über jeden Truck froh sein, der Wasserstoff tankt. Denn andernfalls würden an jeder größeren Raststätte 100 Lkw mit je 700 Kilowatt Leistung parallel laden müssen. Dafür wären 70 Megawatt elektrische Leistung nötig. Diese Energiemengen an die Raststätten zu bringen sei alles andere als trivial.

„Wir müssen glaubwürdig bleiben“

Um 70 Megawatt Energie zu erzeugen, bräuchte man ein Grundstück mit einem Kraftwerk mitsamt zwei Turbinen neben der Raststätte, erklärte Kaeser. Alternativ gingen auch 35 Windräder oder ein zwei Hektar großes Solarfeld, beides würde aber in der Nacht wenig nützen. „Die großen Parolen, dass wir schon 2030 oder noch früher alles auf grüne Energie umstellen müssen, klingen wunderbar. Aber wir müssen glaubwürdig bleiben und sehen, was operativ wirklich umsetzbar ist“, so der von 2013 bis 2021 bei Siemens leitende Manager.

An die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP gerichtet sagte Kaeser, dass „jetzt sofort“ und dauerhaft die Rahmenbedingungen geändert werden müssten – und die müssen dann Bestand haben. Die Innovationszyklen der Wirtschaft dauerten länger als vier Jahre. Der Weg in die CO2-Neutralität erfordere ein ganzheitliches Konzept. „Eine Agenda 2030+, die eine sozial-ökologische Marktwirtschaft der Moderne beschreibt, ist unumgänglich“, so Kaeser.

Seine Elektrifizierung treibt Daimler Truck auch ohne neue Maßnahmen der Regierung voran. Im letzten Jahr gab der Konzern einen Ausblick auf E-Modelle der nächsten Generation. Bis 2022 soll das Portfolio in den Hauptmärkten Europa, Nordamerika und Japan Serienfahrzeuge mit Batterie-Antrieb umfassen. 2027 sollen erste Serienfahrzeuge eines neuen Daimler-Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroantrieb an Kunden übergeben werden. Bis zum Jahr 2039 visiert Daimler Truck an, in Europa, Nordamerika und Japan nur noch Neufahrzeuge anzubieten, die im Fahrbetrieb CO2-neutral sind.